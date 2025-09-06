Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Còn bạt ngàn xe máy tại bãi xe bị cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Nhóm PV Thời sự

TPO - Hỏa hoạn vừa qua đã thiêu rụi hơn 500 xe nhưng hiện tại bãi xe bị cháy ở gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) vẫn còn rất nhiều xe máy nằm phủ kín gầm cầu đường dẫn. Trong số này có nhiều xe tay ga đắt tiền đang xuống cấp, hư hỏng như: Spacy, Vespa, Liberty…

tp-1.jpg
Vụ cháy ngày 30/8 vừa qua đã thiêu rụi hơn 500 xe máy của người dân được tập kết tại gầm cầu Vĩnh Tuy. Khu vực bị cháy chiếm khoảng 1/3 diện tích bãi xe này.
tp-2.jpg
Hiện gầm cầu từ trụ T3 đến trụ T6 nhánh đường dẫn cầu Vĩnh Tuy dài cả 100 mét vẫn còn bạt ngàn xe máy, thậm chí ô tô đỗ ngày đêm ở đây.
tp-3.jpg
tp-4.jpg
Nhiều khu vực, xe máy để qua nhiều năm; cành cây phủ phía trên.
tp-6.jpg
Một số xe xuống cấp, phụ tùng rơi rụng, hư hỏng
tp-9-7719.jpg
tp-7.jpg
Một dãy dài toàn xe ga như Spacy, Vespa, Lead… để dưới gầm cầu Vĩnh Tuy nhiều năm.
tp-8.jpg

Ngày 30/8, tại gầm cầu Vĩnh Tuy hướng đường dẫn xuống đê Nguyễn Khoái đã xảy ra vụ cháy bãi xe máy. Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 500 xe và để lại hậu quả nặng nề khi lớp bê tông dầm cầu bên dưới bị nung nóng bong vỡ, bị lột trắng và làm trơ lõi thép. Sự việc khiến Sở Xây dựng Hà Nội phải cấm xe trên 18 tấn đi lên cầu.

Sau sự việc, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị các tỉnh thành phố di dời toàn bộ phương tiện và các bãi xe ra khỏi các gầm cầu và công trình giao thông trước 30/9/2025.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát, có phương án di dời các bãi xe ra khỏi công trình giao thông và báo cáo việc này trước 15/9/2025.

Nhóm PV Thời sự
#bãi xe gầm cầu Vĩnh Tuy #cháy xe máy Hà Nội #xe máy bị thiêu rụi #xe tay ga đắt tiền #Vespa #Spacy #Liberty #dịch vụ di dời bãi xe #nguyên nhân vụ cháy xe máy #bảo vệ an toàn cầu Vĩnh Tuy #quản lý phương tiện giao thông #ảnh hưởng của cháy xe máy

Xem thêm

Cùng chuyên mục