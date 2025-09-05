Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

'Chống nạng' bằng sắt cho dầm cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để tránh dầm cầu bị biến dạng và đề phòng rủi ro, Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho lắp các trụ đỡ bằng sắt tại các dầm cầu đường dẫn cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe. Hiện đơn vị thi công đã lắp được một số trụ đỡ bằng sắt tại đây.


Cụ thể, các trụ sắt đỡ các dầm cầu được lắp ở các trụ từ T1 đến T3, thuộc đường nhánh dẫn xuống đê Nguyễn Khoái - khu vực xảy ra vụ cháy bãi xe ngày 30/8.

Tại trụ T1 và T2 hiện nay, một trụ sắt được liên kết bởi các ống sắt loại phi 70 lắp đặt ở bên dưới các dầm cầu, tại vị trí tiếp xúc giữa dầm cầu và đỉnh trụ sắt là những phiến sắt chịu lực hình chữ I để “gánh” dầm cầu.

anh-1.jpg
Trụ sắt đỡ dầm cầu Vĩnh Tuy tại khu vực cháy bãi xe vừa được lắp đặt.

Đơn vị thi công các trụ đỡ sắt này cho biết, dự kiến sẽ lắp từ 3 đến 5 trụ đỡ bằng sắt dọc đoạn dầm cầu bị cháy để gia cố, ngăn ngừa dầm cầu bị biến dạng và đề phòng rủi ro.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện Sở đang phối hợp với một đơn vị tư vấn, tiến hành kiểm định sức chịu lực, chịu tải của dầm và trụ cầu đoạn bị cháy, sau khi có kết quả rõ ràng, Sở Xây dựng sẽ đưa ra phương án khắc phục hậu quả đoạn dầm và trụ cầu tại khu vực bị cháy.

Ngày 30/8, tại gầm cầu Vĩnh Tuy hướng đường dẫn xuống đê Nguyễn Khoái đã xảy ra vụ cháy bãi xe máy. Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 500 xe và để lại hậu quả nặng nề khi lớp bê tông dầm cầu bên dưới bị nung nóng bong vỡ, bị lột trắng và làm trơ ra lõi thép. Sự việc khiến Sở Xây dựng Hà Nội phải cấm xe trên 18 tấn đi lên cầu.

Anh Trọng
#cầu vĩnh tuy #lắp trụ sắt đỡ cầu vĩnh tuy #sở xây dựng hà nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục