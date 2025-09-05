'Chống nạng' bằng sắt cho dầm cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy

TPO - Để tránh dầm cầu bị biến dạng và đề phòng rủi ro, Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho lắp các trụ đỡ bằng sắt tại các dầm cầu đường dẫn cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe. Hiện đơn vị thi công đã lắp được một số trụ đỡ bằng sắt tại đây.



Cụ thể, các trụ sắt đỡ các dầm cầu được lắp ở các trụ từ T1 đến T3, thuộc đường nhánh dẫn xuống đê Nguyễn Khoái - khu vực xảy ra vụ cháy bãi xe ngày 30/8.

Tại trụ T1 và T2 hiện nay, một trụ sắt được liên kết bởi các ống sắt loại phi 70 lắp đặt ở bên dưới các dầm cầu, tại vị trí tiếp xúc giữa dầm cầu và đỉnh trụ sắt là những phiến sắt chịu lực hình chữ I để “gánh” dầm cầu.

Trụ sắt đỡ dầm cầu Vĩnh Tuy tại khu vực cháy bãi xe vừa được lắp đặt.

Đơn vị thi công các trụ đỡ sắt này cho biết, dự kiến sẽ lắp từ 3 đến 5 trụ đỡ bằng sắt dọc đoạn dầm cầu bị cháy để gia cố, ngăn ngừa dầm cầu bị biến dạng và đề phòng rủi ro.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện Sở đang phối hợp với một đơn vị tư vấn, tiến hành kiểm định sức chịu lực, chịu tải của dầm và trụ cầu đoạn bị cháy, sau khi có kết quả rõ ràng, Sở Xây dựng sẽ đưa ra phương án khắc phục hậu quả đoạn dầm và trụ cầu tại khu vực bị cháy.

Ngày 30/8, tại gầm cầu Vĩnh Tuy hướng đường dẫn xuống đê Nguyễn Khoái đã xảy ra vụ cháy bãi xe máy. Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 500 xe và để lại hậu quả nặng nề khi lớp bê tông dầm cầu bên dưới bị nung nóng bong vỡ, bị lột trắng và làm trơ ra lõi thép. Sự việc khiến Sở Xây dựng Hà Nội phải cấm xe trên 18 tấn đi lên cầu.