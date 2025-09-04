Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội di dời các bãi trông xe ra khỏi gầm cầu

Anh Trọng
TPO - Ngày 4/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đã giao các đơn vị liên quan rà soát việc quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, tiến hành di dời các bãi trông xe đang sử dụng hành lang an toàn đường bộ và báo cáo kết quả trước 15/9/2025.

Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị trúng thầu công tác quản lý, bảo trì đường bộ, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt công tác sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác; bảo đảm không sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích trái với quy định.

tp-8.jpg
Gầm cầu Vĩnh Tuy đang có nhiều bãi trông ô tô, xe máy. Ảnh: Anh Trọng

Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng được yêu cầu phối hợp với Công an thành phố, UBND các xã, phường kịp thời xử lý trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ trái quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm nếu để tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ, làm uy hiếp an toàn công trình đường bộ trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng hỏa hoạn liên quan đến kết cấu hạ tầng đường bộ; báo cáo kết quả rà soát về Sở Xây dựng trước ngày 15/9.

Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tăng cường công tác tuần đường, tuần kiểm, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, bao gồm cả việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi trông giữ xe trái phép.

Phối hợp với Văn phòng Sở (bộ phận kiểm tra), Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Công an thành phố trong công tác kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy liên quan đến sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông nói chung và kết cấu hạ tầng đường bộ nói riêng.

Cùng với đó, Sở Xây dựng Hà Nội giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông rà soát, đề xuất giải pháp nhằm di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10.

Rà soát danh mục các tuyến đường, phố đủ điều kiện được sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện giao thông đường bộ để tham mưu UBND thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh trong tháng 9/2025 bảo đảm tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Vào ngày 30/8 tại bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi hơn 500 xe máy của người dân; ngoài ra vụ hỏa hoạn cũng là toàn lớp bê tông bảo vệ dầm cầu từ trụ T1 đến T3 bị lửa nung nóng và bong tróc, lộ bản giằng thép. Sự việc đã khiến Sở Xây dựng Hà Nội phải cấm xe ô tô từ trên 18 tấn qua cầu Vĩnh Tuy. Với Bộ Xây dựng, sau khi xảy ra vụ việc, Bộ đã có chỉ thị yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố di dời ngay cơ sở trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày ngày 30/10/2025.

Anh Trọng
