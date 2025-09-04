Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cận cảnh các gầm cầu Hà Nội 'phủ kín' bãi ô tô, xe máy

Nhóm PV Thời sự

TPO - Dù các gầm cầu vốn được xây dựng để phục vụ giao thông và pháp luật không cho phép đỗ xe, nhưng do “khát” giao thông tĩnh, nhiều năm qua Hà Nội vẫn cho phép tận dụng 4 gầm cầu lớn làm nơi trông giữ phương tiện. Thực tế này đang kéo theo nhiều hệ lụy cho giao thông đô thị.

tp-1.jpg
Ghi nhận của PV Tiền Phong hiện 4 gầm cầu: Vĩnh Tuy, Chương Dương, Ngã Tư Vọng, Mai Dịch đang đỗ kín ô tô, xe máy.
﻿Với các cầu vượt tại nút giao như Ngã Tư Vọng, Mai Dịch... do độ tĩnh không (chiều cao dầm cầu với mặt đất) hạn chế nên nhiều đoạn xe để gần như sát với dầm cầu, nếu xảy ra cháy nổ ngọn lửa sẽ bốc và nung nóng trực tiếp vào dầm cầu.
tp-3.jpg
Tại gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng, ô tô đỗ sát sạt mặt dưới gầm cầu.
tp-4.jpg
Khu vực bãi để xe máy tại gầm cầu Ngã Tư Vọng.
tp-5.jpg
Tại bãi đỗ ô tô ở gầm cầu Ngã Tư Vọng còn có tình trạng là một trong các cửa ra vào bãi xe còn đổ thẳng ra đường Giải Phóng, khi xe ra vào là xung đột, chắn ngang dòng phương tiện đi trên đường.
tp-6.jpg
Tại gầm cầu Vĩnh Tuy, toàn bộ gầm cầu theo đường đường dẫn chính lên cầu hướng Minh Khai đều là bãi trông ô tô dài hàng trăm mét.
tp-7.jpg
Với các nhánh đường dẫn lên, xuống cầu Vĩnh Tuy khác như hướng Nguyễn Khoái (khu vực vừa bị cháy bãi xe máy), vòng xoay đường dẫn ra cầu Thanh Trì... đang được trưng dụng trông cả ô tô xe máy như thế này.
tp-8.jpg
Tại các tuyến nhánh đường hoặc vòng xoay dẫn xuống cầu, dầm cầu thường sát mặt đất nên việc đỗ ô tô, xe máy trần xe như cũng sát với mặt dưới của dầm cầu.
tp-9.jpg
Tại các gầm cầu như Long Biên và Chương Dương, việc tổ chức trông giữ xe cũng được tổ chức cả ngày, đêm.

Trước khi xảy ra vụ cháy bãi xe máy gây thiệt hại lớn về tài sản (hơn 500 xe máy bị thiêu rụi), dầm cầu Thanh Trì bị cháy trơ lõi thép và cơ quan chức năng phải cấm xe trên 18 tấn lên cầu từ ngày 2/9, năm 2019, lãnh đạo Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã ký văn bản nêu rõ quan điểm về việc Hà Nội xin ý kiến trông xe ở gầm cầu.

Trong văn bản gửi TP Hà Nội, Bộ GTVT khi đó cho rằng, Luật Giao thông đường bộ 2008 (thời điểm còn hiệu lực) quy định: “Người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe trên cầu, gầm cầu vượt”, do vậy việc thực hiện trông giữ xe tại Hà Nội cũng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và các văn bản quy phạm có liên quan.

“Việc tiếp tục cho phép sử dụng gầm cầu vượt để làm điểm trông giữ xe và sửa đổi một số điều của Thông tư có liên quan theo đề nghị của UBND thành phố Hà Nội là không có cơ sở pháp lý. Đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo đúng quy định của pháp luật” - văn bản của Bộ GTVT khi đó nêu rõ.

Nhóm PV Thời sự
#bãi xe gầm cầu #bãi đỗ xe #cầu vĩnh tuy #gầm cầu vĩnh tuy #sở xây dựng #ubnd thành phố hà nội #thành phố hà nội #trông giữ xe

