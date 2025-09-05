Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Trường Phong
TPO - Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội và công an các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy; trong đó làm rõ phương án phòng cháy, chữa cháy để xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 157/CĐ-TTg về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Theo công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố cùng Bộ Xây dựng kiểm định, đánh giá, làm rõ sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn nêu trên đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy; trước mắt phải có ngay giải pháp bảo vệ để bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình cầu Vĩnh Tuy.

tienphong-59chaybaixe.jpg
Hiện trường sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Tiền Phong.

"Chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe trên địa bàn thành phố, nhất là các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các sự việc tương tự như vụ hỏa hoạn nêu trên", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội và công an các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nêu trên; trong đó làm rõ phương án phòng cháy, chữa cháy để xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan làm rõ sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với hoạt động của bãi trông giữ xe nêu trên; tổ chức kiểm định, đánh giá sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15/9.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trên địa bàn, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại hoạt động trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trái quy định của pháp luật, làm uy hiếp an toàn công trình cầu đường bộ trên địa bàn, báo cáo Bộ Xây dựng kết quả rà soát để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9.

Trước đó, vào lúc 13h ngày 30/8, tại gầm cầu Vĩnh Tuy phía nội thành, khu vực nhánh ramp CV1C hướng từ Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái, đã xảy ra vụ cháy bãi xe máy. Vị trí này do Công ty TNHH một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được thành phố Hà Nội giao quản lý, khai thác phục vụ trông giữ phương tiện.

Đến 13h45 cùng ngày, vụ cháy được dập tắt, sơ bộ ban đầu có khoảng 500 xe máy bị cháy. Đây là phương tiện vi phạm giao thông (đã rút hết xăng trước khi lưu giữ) bị Công an thành phố tịch thu. Hiện nay trường vụ cháy vẫn đang được Công an thành phố phong tỏa để kiểm tra, kết luận nguyên nhân vụ cháy.

Trường Phong
