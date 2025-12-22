Triệt xóa đường dây lừa đảo nghìn tỷ núp bóng dự án tiền ảo

TPO - Dựng lên dự án tiền ảo “ma” mang vỏ bọc blockchain quốc tế, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người.

Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (30 tuổi, trú xã Ea Mdroh, Đắk Lắk) và Trần Quang Út (39 tuổi, trú xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Quang Út và Mai Minh Tấn. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 4/2024, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Tấn và Út đã thuê người tạo lập dự án KAYPLE – một dự án không có thật nhằm kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.

Đầu tháng 9/2024, dự án này được đưa vào hoạt động, được quảng bá là hệ sinh thái blockchain hiện đại, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX), nền tảng game Play-to-Earn, giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng sinh lợi cao và trả lãi theo số tiền đầu tư.

Các đối tượng còn tung thông tin gian dối rằng dự án KAYPLE được xây dựng ở nước ngoài, đang thu hút đông đảo nhà đầu tư quốc tế, trong khi tổng cung đồng KAY chỉ có 7 triệu đơn vị nên sẽ ngày càng khan hiếm.

Tại thời điểm quảng bá, 1 KAY được quy đổi bằng 2 USDT (khoảng 52.000 đồng), nhằm tạo tâm lý “đầu tư sớm – lợi nhuận lớn”.

Để mở rộng mạng lưới, Tấn và Út thuê nhiều người làm “Leader” tại TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Bình Dương (cũ) để quảng bá, hướng dẫn nhà đầu tư tham gia dự án. Nhóm này được trả công bằng USDT hằng tuần, trích từ chính số tiền chiếm đoạt của bị hại.

Đồng thời, các đối tượng tổ chức hội thảo, họp trực tuyến, lập nhóm Zalo, Telegram đăng tải hình ảnh lợi nhuận, khoe tài sản, dựng vỏ bọc giàu có nhằm tạo lòng tin.

Thực tế, toàn bộ tiền đầu tư của các bị hại được chuyển thẳng vào ví điện tử do Mai Minh Tấn quản lý.

Số USDT và KAY hiển thị trên ví KAYPLE của nhà đầu tư chỉ là dữ liệu ảo, do các đối tượng lập trình để đánh lừa người tham gia.

Đến cuối tháng 8/2025, khi đã sử dụng hết tiền chiếm đoạt và không còn nhà đầu tư mới, các đối tượng cho “sập” hệ thống KAYPLE bằng cách thông báo dự án đang bảo trì ở nước ngoài. Các đối tượng hạ dần giá trị đồng KAY để bị hại nghĩ rằng thua lỗ do rủi ro thị trường.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, đã có hơn 4.000 ví đầu tư bị chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 51 triệu USDT, tương đương 1.275 tỷ đồng.

Đến nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Đắk Lắk đã bước đầu làm rõ toàn bộ đường dây của Tấn và Út, đồng thời bắt giữ thêm 8 đối tượng liên quan, gồm: Lê Minh Hiệp (38 tuổi, Khánh Hòa); Nguyễn Việt Phương (40 tuổi), Trần Tấn Cường (32 tuổi, Đắk Lắk); Nguyễn Văn Sang (36 tuổi), Đinh Văn Giới (43 tuổi), Đoàn Nguyễn Đăng Khoa (39 tuổi), Trần Văn Tứ (40 tuổi, TP Hồ Chí Minh) và Đào Thanh Phong (44 tuổi, Vĩnh Long).

Cơ quan chức năng đề nghị những ai từng tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công ran tỉnh Đắk Lắk (457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra, xử lý.