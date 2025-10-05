Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hành khách hoảng loạn tháo chạy

Trí Viễn
Hữu Huy
TPO - Xe khách giường nằm chở nhiều hành khách đang lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương thì bất ngờ bốc cháy dữ dội vào đầu giờ chiều 5/10. May mắn, toàn bộ hành khách kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 5/10, xe khách giường nằm chở nhiều hành khách lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng từ TPHCM về miền Tây.

Khi đến địa phận xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh), tài xế phát hiện khói bốc ra từ phần đuôi xe nên lập tức cho xe tấp vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm phần sau xe.

1.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Nhiều hành khách hoảng hốt mang theo hành lý rời khỏi xe để thoát thân. Cùng lúc này, lực lượng CSGT Đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) đang tuần tra phát hiện vụ việc đã phối hợp cùng người dân dùng bình chữa cháy khống chế ngọn lửa.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng phần đuôi xe bị cháy hư hỏng. Vụ cháy khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ trong thời gian ngắn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trí Viễn
Hữu Huy
