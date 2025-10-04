Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội: Cháy phòng giao dịch ngân hàng ở đường Thụy Khuê

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 4/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trụ sở phòng giao dịch ngân hàng trên đường Thụy Khuê (Hà Nội).

1000027468.jpg
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 18h40, tại tầng 1 tòa nhà cao 6 tầng số 152 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, TP Hà Nội).

Sau khi nhận tin báo, Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Không lâu sau đó đám cháy được dập tắt, bước đầu vụ cháy chưa ghi nhận thương vong về người.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại khu vực quầy giao dịch tầng 1 ngân hàng có địa chỉ nêu trên.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ và thống kê thiệt hại tài sản.

Thanh Hà
#cháy ngân hàng Hà Nội #đám cháy Thụy Khuê #cứu hộ PCCC Hà Nội #nguyên nhân cháy ngân hàng #thiệt hại tài sản ngân hàng #bảo vệ an ninh ngân hàng #đám cháy quầy giao dịch #phòng cháy chữa cháy Hà Nội #tìm kiếm cứu nạn cháy ngân hàng #cảnh sát PCCC Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục