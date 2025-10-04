Hà Nội: Cháy phòng giao dịch ngân hàng ở đường Thụy Khuê

TPO - Tối 4/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trụ sở phòng giao dịch ngân hàng trên đường Thụy Khuê (Hà Nội).

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 18h40, tại tầng 1 tòa nhà cao 6 tầng số 152 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, TP Hà Nội).

Sau khi nhận tin báo, Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Không lâu sau đó đám cháy được dập tắt, bước đầu vụ cháy chưa ghi nhận thương vong về người.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại khu vực quầy giao dịch tầng 1 ngân hàng có địa chỉ nêu trên.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ và thống kê thiệt hại tài sản.