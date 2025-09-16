Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy chung cư mini ở Hà Nội, nhiều người thoát nạn

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một chung cư mini ở Hà Nội. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng tháo chạy ra ngoài.

chung-cu-mini.jpg
Chung cư mini nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 16h30 ngày 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini địa chỉ số 8, ngõ 50 Đình Thôn (phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, một số người phát hiện có cháy ở khu vực tầng 2. Ngay sau đó, khói bốc lên nghi ngút bên trong chung cư mini.

Nhiều người thấy có cháy đã hô hoán nhau tháo chạy xuống dưới.

chung-cu-mini-1.jpg
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tổ chức cứu nạn.

Một số người cho biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn ngôi nhà trên đang sửa chữa, hàn xì ở tầng cao.

chung-cu-mini-2.jpg
Chung cư mini cao khoảng 6 tầng, mái có tum.

Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Thanh Hà
#cháy chung cư mini Hà Nội #cháy nhà sửa chữa Hà Nội #chữa cháy chung cư mini #thoát hiểm cháy nổ Hà Nội #nguyên nhân cháy chung cư #cứu hộ chung cư mini Hà Nội #phòng cháy chữa cháy Hà Nội #cháy tầng 2 chung cư #hỏa hoạn chung cư Hà Nội #điều tra nguyên nhân cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục