Vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Hà Nội: Cuộc gọi cầu cứu của nạn nhân

TPO - Khi phát hiện có cháy, người đàn ông dập lửa, còn người phụ nữ gọi điện cho người thân tìm sự giúp đỡ: 'mẹ ơi cứu con, nhà con cháy rồi...'. Đó là cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân.

Bà Bồng chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Thanh Hà.

Sáng 16/9, phóng viên có mặt tại hiện trường vụ cháy làm 4 người tử vong, xảy ra ở xã Thường Tín, TP Hà Nội. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phong toả phục vụ công tác khám nghiệm điều tra.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Bồng (73 tuổi) bà ngoại nạn nhân N. (SN 1997, trú cùng xã) cho biết, khoảng 5h cùng ngày, bà nhận được cuộc gọi của con gái thông báo vụ cháy kể trên.

"Lúc đó, tôi ngay lập tức gọi điện cho cháu N. cả chục cuộc nhưng không nghe máy" - bà Bồng nói. Linh tính về điềm không lành xảy ra, bà Bồng nhờ người quen lấy xe máy chở ra hiện trường.

"Tôi ra đến nơi thì cả nhà thằng N. chết rồi. Chúng nó được lực lượng chức năng tìm thấy ở gác xép" - bà Bồng nghẹn ngào cho biết, khi đến hiện trường một số người nói rằng thời điểm xảy ra cháy N. ở trong hô hoán nhưng có thể đã quay lại cứu gia đình nên bị mắc kẹt...

Bà Bồng kể, lần cuối bà gặp cháu trai cách đây ít hôm, "lúc đó nó mời tôi đi Phú Thọ chơi nhưng tôi không đi được. Nó nói là có khi đây là lần cuối đi, tôi gạt luôn và bảo không được nói như vậy".

Bà Bồng cho biết, anh N - cháu ngoại bà cùng người phụ nữ tên H. có 1 con chung (khoảng 6 tháng tuổi) và 1 con riêng 5 tuổi. Cả 2 là cháu gái. "Chúng nó dự định tháng 8 âm lịch này tổ chức đám cưới. Bây giờ cả gia đình nó mất rồi" - bà Bồng nghẹn lời.

Còn cô Tươi, mẹ nạn nhân N. cho biết, sáng cùng ngày, chị H. gọi điện nói: "Mẹ ơi cứu con, nhà con cháy rồi".

"Tôi nghe xong cũng không biết làm gì, chỉ kịp bảo H. ôm con nhảy qua cửa sổ để thoát thân, rồi H. tắt máy. Khi tôi gọi lại thì không liên lạc được " - cô Tươi cho biết.

Người thân trong gia đình cho biết thêm, anh N. làm thợ cơ khí tại xưởng trên nhiều năm nay. Chị H. cùng con gái riêng 5 tuổi mới về đây sống cùng.

Tại hiện trường, đồ đạc bên trong nhà xưởng bị cháy. Phần tôn quây bên ngoài bị lửa làm biến dạng.

Khu vực tầng 1 là nơi gia đình để đồ đạc làm cơ khí, xe máy. Trên gác xép là phòng ngủ của 4 người.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thanh Hà

Nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Trưa cùng ngày, Công an TP Hà Nội có thông tin chính thức về vụ cháy kể trên. Theo đó, khoảng 4h40 ngày 16/9, đơn vị nhận được tin báo xảy ra cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã khẩn trương điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 5, 31, 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội) với 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 thành phố đến hiện trường phối hợp chính quyền, Công an xã cùng người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp; công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Mặc dù công tác nhận tin, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ rất khẩn trương, kịp thời tuy nhiên vụ cháy vẫn gây ra hậu quả đáng tiếc. Để hạn chế thiệt hại do cháy xảy ra ở thời gian đang ngủ, bên cạnh việc trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu Công an Thành phố khuyến cáo các hộ gia đình nên trang bị ngay hệ thống cảnh báo báo cháy sớm tại gia đình.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.