Vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Hà Nội: Nhân chứng kể phút ngọn lửa bùng lên bên trong xưởng cơ khí

TPO - Khi thấy có cháy, nam bảo vệ ở gần đó đã chạy tới nhà xưởng ngó vào bên trong, gọi tên chủ nhà thông báo song không ai trả lời. Do cửa sắt khoá chặt, ông không thể làm gì giúp họ...

Ông Hải kể lại thời điểm phát hiện vụ cháy. Ảnh: Thanh Hà.

Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng xây trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Thường Tín. Vụ cháy làm 4 người tử vong, trong đó có 2 cháu nhỏ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Hải - bảo vệ ở gần đó cho biết, như thường ngày, khoảng 3h ông dậy mở cửa đón học sinh vào trường. Một lúc sau ông ngửi thấy có mùi khét từ phía nhà xưởng cơ khí của anh N. (SN 1997, trú cùng xã).

"Sau đó, tôi nghe thấy 2 tiếng nổ bụp, bụp, nên chạy ra xem như thế nào" - ông Hải kể lại.

Lúc này ông Hải thấy cháy nhỏ, khói bốc ở khu vực giữa nhà. Tuy nhiên, cửa sắt khoá kín. Biết có người bên trong, nam bảo vệ liền gọi lớn "N. ơi" để thông báo nhưng không ai trả lời.

Theo ông Hải, một lúc sau, lửa bùng lên dữ dội, bao trùm nhà xưởng. Sau đó, xe cảnh sát PCCC&CNCH đến dập lửa. Ông Hải cũng mở cửa để lực lượng chức năng sử dụng nguồn nước trong trường học để phục vụ công tác chữa cháy.

Sau khi dập tắt lửa, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở khu vực gác xép. Lực lượng chức năng cũng đưa nạn nhân khỏi hiện trường ngay sau đó.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều đồ đạc bên trong nhà xưởng bị cháy. Đặc biệt là khu vực từ gác xép trở lên mái nhà.

Phần tôn ở gác xép bị lửa làm biến dạng. Ảnh: Thanh Hà

Do vụ cháy có tính chất phức tạp, và nhiều người mắc kẹt bên trong, Công an TP Hà Nội điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 5, 31, 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội) với 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 đến hiện trường phối hợp chính quyền, Công an xã cùng người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngôi nhà xảy ra cháy có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp.

Đáng chú ý, công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Để hạn chế thiệt hại do cháy xảy ra ở thời gian đang ngủ, bên cạnh việc trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu Công an TP Hà Nội khuyến cáo các hộ gia đình nên trang bị ngay hệ thống cảnh báo báo cháy sớm tại gia đình.