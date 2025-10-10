Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thí điểm mô hình Trạm công dân số tại TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với mô hình Trạm công dân số, người dân tại Cao ốc Đảo Kim Cương có thể trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính, tra cứu hồ sơ hoặc phản ánh thông tin an ninh trật tự ngay tại nơi ở mà không cần đến cơ quan hành chính.

Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TPHCM (PC06) phối hợp cùng UBND phường Bình Trưng tổ chức lễ ra mắt mô hình Trạm công dân số tại Cao ốc Đảo Kim Cương. Đây là địa điểm đầu tiên được chọn thí điểm mô hình này.

z7101574574728-7fb247e934b3900070c84f989205795c.jpg
Trạm công dân số được đặt tại Cao ốc Đảo Kim Cương. Ảnh N.T

Trạm công dân số được tích hợp hai nhóm tính năng chính gồm Kiosk dịch vụ công - hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, gửi phản ánh về an ninh trật tự hoặc các vấn đề khác.

Tiện ích dân sinh - cung cấp các dịch vụ như thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, viễn thông, học phí, phí quản lý căn hộ; đăng ký bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh trực tuyến (có kết nối với bác sĩ từ xa); mở tài khoản ngân hàng, đăng ký vay tiêu dùng, định danh thuê bao di động...

z7101575736349-f3be2d9deee5df7806360c065814a906.jpg
Thông qua “Trạm công dân số”, người dân có thể đăng ký bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh trực tuyến (có kết nối với bác sĩ từ xa); mở tài khoản ngân hàng, đăng ký vay tiêu dùng, định danh thuê bao di động... Ảnh N.T

Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng Phòng PC06 cho biết, mô hình này nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Đại diện Phòng PC06 nhấn mạnh, đây là bước chuyển mạnh mẽ từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính”, lấy người dân làm trung tâm. Mô hình được xây dựng gắn liền với Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Người dân tại chung cư có thể trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính, tra cứu hồ sơ hoặc phản ánh thông tin an ninh trật tự ngay tại nơi ở mà không cần đến cơ quan hành chính.

Sau khi đánh giá hiệu quả hoạt động của Trạm công dân số tại Cao ốc Đảo Kim Cương, Công an TPHCM sẽ phối hợp mở rộng mô hình này đến nhiều khu dân cư khác trên toàn thành phố.

Trước đó, ngày 8/10, Công an TP.HCM đã triển khai mô hình Bộ phận Một cửa tại 20 Công an cấp xã theo tiêu chí “Hiện đại - Thẩm mỹ - Khang trang - Tiện nghi - Vì nhân dân phục vụ”, tiến tới hoàn thành 100% trong năm 2025.

Nguyễn Dũng
#Trạm công dân số #TP.HCM #Đảo Kim Cương #dịch vụ công #thủ tục hành chính #phản ánh an ninh #dịch vụ dân sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục