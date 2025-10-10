Thí điểm mô hình Trạm công dân số tại TPHCM

TPO - Với mô hình Trạm công dân số, người dân tại Cao ốc Đảo Kim Cương có thể trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính, tra cứu hồ sơ hoặc phản ánh thông tin an ninh trật tự ngay tại nơi ở mà không cần đến cơ quan hành chính.

Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TPHCM (PC06) phối hợp cùng UBND phường Bình Trưng tổ chức lễ ra mắt mô hình Trạm công dân số tại Cao ốc Đảo Kim Cương. Đây là địa điểm đầu tiên được chọn thí điểm mô hình này.

Trạm công dân số được đặt tại Cao ốc Đảo Kim Cương. Ảnh N.T

Trạm công dân số được tích hợp hai nhóm tính năng chính gồm Kiosk dịch vụ công - hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, gửi phản ánh về an ninh trật tự hoặc các vấn đề khác.

Tiện ích dân sinh - cung cấp các dịch vụ như thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, viễn thông, học phí, phí quản lý căn hộ; đăng ký bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh trực tuyến (có kết nối với bác sĩ từ xa); mở tài khoản ngân hàng, đăng ký vay tiêu dùng, định danh thuê bao di động...

Thông qua “Trạm công dân số”, người dân có thể đăng ký bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh trực tuyến (có kết nối với bác sĩ từ xa); mở tài khoản ngân hàng, đăng ký vay tiêu dùng, định danh thuê bao di động... Ảnh N.T

Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng Phòng PC06 cho biết, mô hình này nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Đại diện Phòng PC06 nhấn mạnh, đây là bước chuyển mạnh mẽ từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính”, lấy người dân làm trung tâm. Mô hình được xây dựng gắn liền với Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Sau khi đánh giá hiệu quả hoạt động của Trạm công dân số tại Cao ốc Đảo Kim Cương, Công an TPHCM sẽ phối hợp mở rộng mô hình này đến nhiều khu dân cư khác trên toàn thành phố.