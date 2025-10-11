Khởi tố đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nguyễn Duy Niệm có quá trình liên hệ, trao đổi với các đối tượng phản động thuộc tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp Dân chủ Đa nguyên”.

Ngày 11/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với Phòng An ninh nội địa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Niệm (SN 1968, trú tại xóm Đông Sơn 5, xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

images2045811-doi-tuong-chong-nha-nuoc.jpg
Tống đạt Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Duy Niệm

Qua theo dõi, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Duy Niệm có quá trình liên hệ, trao đổi với các đối tượng phản động thuộc tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp Dân chủ Đa nguyên” như Nguyễn Gia Kiểng, Quách Gia Khang, Trần Xuân Bách, Trần Khắc Đức…

Bất chấp nhiều lần cơ quan Công an nhắc nhở, răn đe, Niệm vẫn tiếp tục soạn thảo, đăng tải và chia sẻ lên mạng xã hội các bài viết mang nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, thông qua các tài khoản ẩn danh nhằm che giấu hoạt động phạm tội

Hành vi của Nguyễn Duy Niệm gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam.

images2045795-ui.jpg
Bài viết của Nguyễn Duy Niệm

Theo cơ quan chức năng, “Tập hợp Dân chủ Đa nguyên” là tổ chức phản động lưu vong do Nguyễn Gia Kiểng cầm đầu từ năm 1982 tại Pháp, với mục tiêu chống phá Nhà nước Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng.

Tổ chức này thường xuyên lợi dụng mạng xã hội, truyền thông hải ngoại để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, móc nối người trong nước nhằm thực hiện các hoạt động phi pháp.

Thu Hiền
