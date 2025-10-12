Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo buôn người xuyên biên giới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngày 12/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa phá thành công vụ lừa đảo buôn bán người tinh vi trên mạng xã hội, bắt giữ 2 đối tượng cùng nhiều tang vật cho liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2/2023, Hoàng Huy Hoàng (SN 1996) trú tại xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn sang nước ngoài làm thuê cho một công ty lừa đảo trực tuyến. Mặc dù biết công ty này chuyên đăng tin tuyển dụng giả để dụ dỗ người Việt Nam sang làm việc và cưỡng bức lao động, Hoàng vẫn tham gia để hưởng lợi.

tp-k1.jpg
Công an làm việc với đối tượng Hoàng Huy Hoàng.

Thông qua tài khoản Facebook “Nguyen Gia Huy”, đối tượng Hoàng liên hệ và đưa ra thông tin gian dối về việc làm ở nước ngoài với mức lương cao, được lo toàn bộ chi phí. Tin lời, đã có 2 nạn nhân, trong đó có Hoàng Thị Thắm (SN 2000) trú tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn). Sau đó, Thắm bị ép làm việc cho công ty lừa đảo trực tuyến và phải nộp 90 triệu đồng để chuộc hộ chiếu về nước. Từ vụ việc này, Hoàng được hưởng lợi 14 triệu đồng.

Sau khi trở về Việt Nam, Thắm tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa người khác. Theo điều tra, tháng 3/2023, Thắm tạo lập tài khoản mạng xã hội phục vụ hoạt động lừa đảo và tuyển thêm người Việt sang làm việc để hưởng hoa hồng. Thắm đã đăng bài tuyển dụng gian dối trên Facebook quảng cáo việc nhẹ, lương cao. Đã có 5 nạn nhân liên hệ, sau đó các nạn nhân bị đưa ra nước ngoài, cưỡng bức lao động và phải nộp tiền để được trả hộ chiếu về nước. Với hành vi này, Thắm được hưởng lợi 15 triệu đồng.

tp-k.jpg
Đối tượng Hoàng Thị Thắm khai nhận hành vi tại cơ quan công an.

Qua công tác nghiệp vụ và trình báo của nhân dân, Công an tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc điều tra và đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng Hoàng và Thắm để điều tra về hành vi mua bán người, theo Điều 150 Bộ luật Hình sự 2015.

Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị ai là nạn nhân của vụ việc trên liên hệ phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Duy Chiến
