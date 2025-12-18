Cảnh sát dẫn giải Chủ tịch Tập đoàn Thuận An cùng đồng phạm đến tòa phúc thẩm

TPO - Sáng 18/12, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) cùng đồng phạm được cảnh sát dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sau phiên sơ thẩm, ông Hưng và 16 người khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án tù treo, trong đó có ông Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội). Tuy nhiên, trước ngày phiên phúc thẩm diễn ra, ông Hà và 2 bị cáo khác rút đơn nên chỉ còn 14 bị cáo.

Số này, gồm: Ông Vũ Hải Tùng, cựu Chi cục trưởng, Cục Đường bộ Việt Nam (án sơ thẩm 3 năm tù); Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ, (án sơ thẩm 6 năm tù); Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang (cũ), (án sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù); Đàm Văn Cường, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang (cũ), (án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù);

Trần Anh Quang, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An, (án sơ thẩm 7 năm tù) và Phạm Thanh Bình, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh (án sơ thẩm 4 năm tù), Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 168 Việt Nam (án sơ thẩm 3 năm tù); Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội (án 4 năm 6 tháng tù)...

Trong vụ án, có cựu quan chức cấp cao của tỉnh Bắc Giang cũ là ông Lê Ô Pích (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh) bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nhưng không kháng cáo.

Hình ảnh cảnh sát dẫn giải bị cáo đến tòa:

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An Trần Anh Quang.

Một bị cáo khác trong vụ án.

Trong phần khai mạc, bị cáo Nguyễn Duy Hưng cho biết đã nộp khắc phục thêm 47 tỷ đồng.

Thư ký tòa thông báo một luật sư vắng mặt đã ủy quyền bào chữa nên không ảnh hưởng phiên xét xử.

Các Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.