Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hà Nội: Tài xế ô tô bị lật sau va chạm ở Ngã Tư Sở dương tính với ma túy

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế ô tô bị lật ở Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) dương tính với chất ma túy.

tai-nan-8500.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ va chạm liên hoàn khiến một xe ô tô lật nghiêng khu vực Ngã Tư Sở, cơ quan chức năng xác định Doãn Việt Cường - tài xế ô tô BKS 30H-158.XX dương tính với chất ma túy.

Trước đó, trưa 17/12, tài xế Cường điều khiển ô tô hướng Đường Láng đi Trường Chinh đến Ngã Tư Sở, đối diện số 34 Đường Láng thì xảy ra va chạm với 2 ô tô.

Vụ va chạm khiến xe của Cường lật nghiêng trên đường. Nam tài xế mắc kẹt bên trong. Đáng chú ý, sau khi xảy ra tai nạn, Cường có biểu hiện bất thường, không tỉnh táo.

Công an phường Đống Đa đã phối hợp Đội CSGT số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn đối với cả 3 tài xế, kết quả âm tính.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra ma túy, tài xế Cường dương tính với Morphin. Được biết, Doãn Việt Cường có 2 tiền sự, và được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thanh Hà
#Tai nạn ô tô Ngã Tư Sở #Tài xế dương tính ma túy #Va chạm liên hoàn Hà Nội #Kiểm tra nồng độ cồn và ma túy #Ảnh hưởng của ma túy đến lái xe #Quản lý sau cai nghiện ma túy #Tình trạng bất thường sau tai nạn #Chống phạm pháp liên quan đến ma túy

Xem thêm

Cùng chuyên mục