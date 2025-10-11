Bắt nhóm 'quái xế' mang hung khí từ Hà Tĩnh sang Nghệ An đại náo

TPO - Nhóm "quái xế" ở tỉnh Hà Tĩnh chở nhau trên 13 xe máy di chuyển ra tỉnh Nghệ An để đua xe, lạng lách đánh võng. Khi đi, các đối tượng mang theo súng bắn bi, dao rựa và nhiều vỏ chai bia nhằm đe dọa người đi đường.

Sáng 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ 24 đối tượng từ tỉnh khác mang theo hung khí đến tỉnh Nghệ An gây rối và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, cơ quan Công an phát hiện, hàng chục đối tượng sử dụng xe máy chở nhau với tốc độ cao. Quá trình di chuyển, các đối tượng dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm, che hoặc tháo biển số, mang theo súng bắn bi, dao rựa, vỏ chai bia, hò hét, lạng lách đánh võng trên đường gây mất an ninh trật tự.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định, nhóm gây rối trên có hơn 20 đối tượng, tất cả đều sinh sống ở tỉnh Hà Tĩnh. Rạng sáng 7/10, sau khi chơi Trung thu tại xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), những đối tượng này đã chở nhau trên 13 xe máy di chuyển ra tỉnh Nghệ An để đua xe, lạng lách đánh võng. Khi đi, các đối tượng mang theo súng bắn bi, dao rựa và nhiều vỏ chai bia nhằm đe dọa người đi đường.

Các đối tượng cầm đầu

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 9/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng (23 nam và 1 nữ). Đáng nói, đa số các đối tượng đều dưới 18 tuổi, đang là học sinh.

Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ 16 đối tượng về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, giao cho gia đình quản lý các trường hợp chưa đủ 16 tuổi.

Công an lấy lời khai một đối tượng trong nhóm

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.