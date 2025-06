Khởi tố 9 đối tượng 'bắt cặp' đua xe trái phép

TPO - Các đối tượng bắt cặp ngẫu nhiên với nhau để điều khiển xe với tốc độ cao, so kè tốc độ, chạy xe nẹt bô, bốc đầu xe, điều khiển xe bằng một bánh, điều khiển xe dàn hàng ngang từ 2 - 4 xe trên đường tránh quốc lộ 55 thuộc xã Tam An (huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng và an toàn xã hội.