TP - Ngoài việc lập các chốt kiểm soát, liên tục tuần tra trên các cung đường “nóng”, lực lượng cảnh sát giao thông TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… còn thường xuyên hóa trang mật phục trên các tuyến đường để truy bắt các “quái xế” hoặc ngăn chặn từ xa nạn tụ tập, đua xe trái phép.

NGƯỜI DÂN CÙNG TRỊ “QUÁI XẾ”

Ngày 14/11, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm thiếu niên từ 16-17 tuổi gồm V.T.Đ.K., T.P.M.Q., M.L.H., L.G.K. và H.P.L. để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã bàn giao Huỳnh Quốc Minh (22 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho Công an phường 3 (quận Gò Vấp) xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra, làm rõ về tội danh gây rối trật tự công cộng với vai trò đồng phạm.

Trước đó, chiều 17/8, Q., L., H. và G.K. đến tiệm hớt tóc nơi Minh đang làm việc trên đường Nguyễn Tuân (phường 3, quận Gò Vấp). Trong lúc nói chuyện, Q. cho biết mình mới “độ” xong chiếc xe máy chưa có dịp thử tốc độ nên Minh ngỏ ý sẽ “cáp kèo” (cùng nhau ) đua xe cho Q. so kè. Minh còn gọi cho Đ.K. tham gia và Đ.K. đồng ý đưa xe đến đường Phạm Văn Đồng để so kè. Do bận việc nên Minh giao xe của mình cho H., Đ.K. đưa xe cho G.K. lái. Riêng Q. và L. mỗi người chạy một xe. Cả nhóm chạy xe máy theo đường Nguyễn Thái Sơn, đến khu vực nút giao Phạm Văn Đồng thì hướng về TP Thủ Đức rồi ngang nhiên cho xe chạy vào phần đường dành cho ô tô. Quá trình di chuyển, nhóm “quái xế” liên tục lạng lách, đánh võng và nằm dài trên yên xe để điều khiển. Chạy đến giao lộ Phạm Văn Đồng - đường sắt Bắc - Nam thì các “quái xế” quay đầu, tiếp tục đua ngược về nút giao Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng.

Sau khi clip so kè tốc độ người dân quay được lan truyền trên mạng xã hội, Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM vào cuộc điều tra và đưa nhóm đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cũng vừa quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Lý Minh Tuấn (18 tuổi), Trương Văn Bảo (18 tuổi) và Trần Văn Hoàng (18 tuổi), cùng ngụ tại huyện Long Thành để điều tra về hành vi điều khiển xe máy “bốc đầu” trên quốc lộ 51. Theo đó, sáng 31/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh nhóm 5 thanh, thiếu niên đi trên 3 xe máy trong làn ô tô trên quốc lộ 51 (xã Long Đức, huyện Long Thành). Những thanh, thiếu niên này còn điều khiển “bốc đầu” xe máy, chạy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy vào làn có biển báo cấm... Công an huyện Long Thành và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai xác định được nhóm đối tượng liên quan và nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Phòng CSGT Công an tỉnh cũng vừa phối hợp ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập đua xe, chạy lạng lách, nẹt pô trên quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ. Trước đó, qua nắm tình hình và tin báo của người dân, cơ quan chức năng phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị di chuyển về thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ) và thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) để đua xe. Nhiều đối tượng đến từ các tỉnh, thành lân cận như Đồng Nai, TPHCM, Bình Dương, đa số sử dụng mô tô đã thay đổi kết cấu, độ pô. Sau khi nắm thông tin, ngay trong đêm, công an huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh hóa trang mật phục, chốt chặn. Khi nhóm thanh thiếu niên đang di chuyển trên quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ thì lực lượng chức năng nhanh chóng vây ráp, truy bắt và lập biên bản 19 trường hợp, tạm giữ 19 phương tiện.

TRIỆT PHÁ TỪ “TRỨNG NƯỚC”

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, kể từ sau vụ một thanh niên điều khiển xe máy độ chế không biển số, đánh võng, lạng lách và vượt đèn đỏ gây tai nạn làm 3 người tử vong trên đường Huỳnh Văn Lũy (TP Thủ Dầu Một) vào ngày 8/11/2020, đến nay, tình trạng tụ tập đua xe tại tỉnh Bình Dương không còn nóng như thời gian trước.

Thượng tá Trần Phương Toàn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua, để ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lực lượng chức năng được tăng cường, lập chốt cố định và tuần tra lưu động 24/24 giờ trên các tuyến đường. Để phòng ngừa từ sớm, từ xa, Phòng CSGT đã chỉ đạo lực lượng nắm tình hình qua các trang mạng, đồng thời có biện pháp ứng trực xử lý nhanh khi nhận tin báo từ người dân.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, hiện nay các địa phương đều duy trì Tổ đặc biệt 171 tuần tra kiểm soát hằng đêm trên các tuyến đường phân cấp. Lực lượng công an các xã, phường phối hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tuần tra khép kín địa bàn nên tình trạng thanh niên chạy xe thành đoàn giảm đáng kể. Ngoài ra, lực lượng CSGT phối hợp công an các địa phương đến từng cơ sở sửa xe vận động ký cam kết không “độ”, chế xe, không thay đổi kết cấu xe và kiểm tra, xử lý bằng nhiều hình thức nhằm ngăn chặn từ gốc. Trong quá trình tuần tra, lực lượng CSGT khi phát hiện xe “độ”, tự chế… thì sẽ lập biên bản tịch thu.

Tại TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, lực lượng CSGT cũng thường xuyên hóa trang mật phục trên các tuyến đường truy bắt “quái xế” biểu diễn nẹt pô xe gây náo loạn. Nhiều đối tượng vi phạm còn rất trẻ, thậm chí chưa đủ tuổi điều khiển mô tô phân khối lớn. Do đó, Công an các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp mạnh để xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Ngoài xử lý các trường hợp vi phạm trực tiếp, lực lượng chức năng còn xử phạt chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ điều kiện lái xe và thông báo cho nhà trường các học sinh vi phạm để phối hợp quản lý, giáo dục.

Thủ đoạn đối phó tinh vi Công an xã Suối Nghệ (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa bàn giao 1 xe tải, 1 ô tô và 10 “xế độ” (xe máy đã thay đổi kết cấu) cùng hơn 10 thanh niên cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức để xử lý theo thẩm quyền. Cuối tháng 10, tuần tra trên đường, Công an xã Suối Nghệ phát hiện 1 xe tải và nhiều ô tô du lịch đang đỗ tại một khu công nghiệp trên địa bàn. Khi lực lượng công an xuất hiện thì các đối tượng bỏ chạy. Công an phát hiện trong thùng xe tải có 10 “xế độ” và trên ô tô có hơn 10 thanh thiếu niên đang tụ tập, chuẩn bị đua xe.

QUẢNG NGÃI: Xử phạt nhiều phụ huynh vì giao xe cho con chưa đủ tuổi sử dụng Theo thống kê của Ban ATGT Quảng Ngãi, trong 9 tháng đầu năm 2024, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh xảy ra trên địa bàn tỉnh là 71 vụ, làm chết 18 học sinh, bị thương 44 em. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ TNGT tăng 5 vụ, số người chết cũng tăng 5 người. 9 tháng đầu năm nay, cơ quan có thẩm quyền ở Quảng Ngãi xử phạt hành chính 359 trường hợp là phụ huynh, chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi sử dụng tham gia giao thông. Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay, ngoài xử lý hành vi vi phạm của các cháu học sinh, lực lượng CSGT còn phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các xã tra cứu nhân thân các cháu nhằm làm rõ chủ phương tiện để có biện pháp xử lý tiếp theo. “Để học sinh không đi xe máy đến trường, tham gia giao thông, phụ huynh tuyệt đối không giao xe cho con. Như thế mới có thể xử lý triệt để tình trạng vi phạm trật tự ATGT học đường và cũng là cách bảo vệ tính mạng con mình”, Thượng tá Giang nói. NGUYỄN NGỌC