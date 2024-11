Cảnh sát 141 hóa trang, xử lý nhiều 'quái xế' đại náo đường phố

TPO - Xác định đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng xuyên quốc gia hoạt động tinh vi, có nhiều đối tượng hình sự cộm cán, liều lĩnh, manh động, thường xuyên mang vũ khí theo người, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Bộ Công an và công an 15 tỉnh, thành khác đồng loạt triệt xóa.