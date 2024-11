‘Mắt thần’ hỗ trợ lực lượng an ninh cơ sở chống tội phạm

TPO - Việc bố trí hệ thống camera an ninh tại các ngõ hẻm, giúp lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng bắt giữ các đối tượng phạm tội với chứng cứ không thể chối cãi, từ đó góp phần kéo giảm tội phạm tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương, nơi có số đông người nhập cư.

Theo đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 587 khu phố, ấp thuộc 91 xã, phường, thị trấn với 587 Tổ bảo vệ tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở được thành lập. Lực lượng này được kiện toàn từ 3 lực lượng: Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng đã tham gia tích cực trong đấu tranh các loại tội phạm trên địa bàn.

Hỗ trợ đắc lực cho lực lượng an ninh cơ sở là hệ thống camera giám sát được bố trí khắp mọi ngõ hẻm. “Mắt thần” không chỉ giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng mà còn hỗ trợ trong việc lấy hình ảnh làm bằng chứng phạm tội trong quá trình xử lý vụ án.

Là đô thị loại 1 thuộc tỉnh Bình Dương, TP Thủ Dầu Một đã huy động từ các nguồn lực xã hội để triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát toàn bộ các tuyến đường, ngõ hẻm. Nhờ đó, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ.

Tại TP Thủ Dầu Một, mới đây nhất là vào ngày 9/11, nhờ camera giám sát, lực lượng an ninh cơ sở đã kịp thời bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản người dân trong hẻm ở phường Phú Mỹ. Từ hình ảnh camera an ninh ghi lại, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một) cho biết, đến nay có 23 tuyến đường trên địa bàn phường được gắn camera an ninh. Sắp tới, địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình, đảm bảo mọi ngõ hẻm đều có “mắt thần”.

Trong thời gian tới, TP Thủ Dầu Một tiếp tục đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh trên gần 2.000 tuyến đường nhằm giám sát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Là địa bàn giáp ranh với TPHCM và tỉnh Đồng Nai, TP Dĩ An tập trung nhiều khu công nghiệp và dân cư đông đúc. Để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, ngoài bố trí lực lượng an ninh cơ sở tích cực tuần tra, địa phương này cũng lắp đặt hệ thống camera an ninh với hàng trăm "mắt thần".

Đại diện Công an TP. Dĩ An cho biết, thông qua hệ thống camera, lực lượng chức năng đã khám phá nhanh nhiều vụ việc. Điển hình như vào đêm 15/8, Phan Ngọc Tiến (SN 1989, ngụ TPHCM) xuất hiện trên Đại lộ Thống Nhất thuộc khu công nghiệp Sóng Thần 2 để bán ma túy. Cán bộ trực ban theo dõi hệ thống camera, phát hiện Tiến có nhiều khả nghi khi dừng, đỗ xe máy trên vệ đường nên thông tin cho tổ tuần tra gần đó đến kiểm tra. Qua kiểm tra, cán bộ chức năng phát hiện Tiến cất giấu ma túy nên đã kịp thời phối hợp bắt giữ, xử lý theo quy định.

Tính đến nay, Công an Bình Dương đã lắp đặt được hơn 3.000 camera, trong đó hơn 50% được lắp tại các ngã ba, ngã tư thuộc các tuyến đường của xã, phường, thị trấn và các tuyến đường liên xã, phục vụ hiệu quả cho việc theo dõi tình hình an ninh trên các tuyến đường. Ngoài ra, lực lượng trị an cơ sở đã vận động nhà dân, doanh nghiệp tự lắp đặt thêm khoảng 24.000 camera. Theo thống kê sơ bộ, tổng số camera lắp đặt tại trụ sở các cơ quan nhà nước, nhà dân và doanh nghiệp trên địa bàn Bình Dương lên tới gần 45.000 camera.