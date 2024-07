An ninh cơ sở giúp thức tỉnh người lầm đường lạc lối

TP - Trước đây, ở Đắk Lắk có nhiều người nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu vượt biên sang nước ngoài. Nhờ có ban công tác mặt trận, ban tự quản buôn, phối hợp cùng với công an cơ sở đi tuyên truyền, vận động, đến nay bà con đã về gần hết. Giờ đây, cuộc sống của những người hồi hương đều đã ổn định.

Ngày 1/7, tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk diễn ra Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở. Tỉnh Đắk Lắk là 1 trong 12 tỉnh, thành phố được Bộ Công an lựa chọn làm điểm lễ ra mắt.

Có thời gian dài tham gia công tác dân vận ở cơ sở, ông Trịnh Thanh vui mừng và vinh dự khi là thành viên Tổ bảo vệ ANTT xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột). “Được sự tín nhiệm của anh em cơ sở, người dân địa phương, tôi được tham gia lực lượng này, bản thân hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên đề ra”, ông Thanh chia sẻ.

Anh Y Bhit Mlô, thành viên Tổ bảo vệ ANTT xã Cư Né (huyện Krông Búk) chia sẻ, từng có thời gian dài làm công an viên buôn Đrao, xã Cư Né. Trong quá trình công tác, anh dành nhiều thời gian đến nhà người dân trong buôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, tuyên truyền, vận động mọi người làm ăn phát triển kinh tế. Bây giờ, được tham gia Tổ bảo vệ ANTT xã, anh thấy rất vinh dự, tự hứa tham gia thực hiện tốt đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Theo anh Y Bhit Mlô, trước đây, huyện Krông Búk có nhiều người nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu vượt biên sang nước ngoài, nhờ có Ban Công tác mặt trận, Ban Tự quản buôn, phối hợp lực lượng công an huyện, xã đi tuyên truyền, vận động, đến nay bà con đã về gần hết. Các trường hợp vượt biên sau khi hồi hương được chính quyền, lực lượng công an tích cực vận động nhân dân không kỳ thị, xa lánh, tạo điều kiện cho người hồi hương đi làm, có thu nhập. Giờ đây, cuộc sống của những người hồi hương đều đã ổn định.

Gần 9.000 thành viên tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó đội dân phòng thành một lực lượng quần chúng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Tỉnh Đắk Lắk có 2.199 tổ bảo vệ ANTT với số lượng thành viên trên 9.000 người.

Dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu, Tây Nguyên là địa bàn trọng yếu có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của cả nước. Trong đó, Đắk Lắk được xác định là địa bàn “chiến lược của chiến lược”, trung tâm vùng Tây Nguyên... Tính chất địa bàn có rất nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng phức tạp về an ninh, trật tự. Do đó, nhiệm vụ bảo đảm ANTT, tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội hết sức quan trọng đối với cả hệ thống chính trị.

Để phát huy vai trò, vị trí của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở ở Đắk Lắk, Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, mua sắm trang bị, trang phục, bảo đảm các chế độ, chính sách, mức hỗ trợ thường xuyên và bố trí địa điểm, nơi làm việc đối với lực lượng này. Ông nhấn mạnh, phải xem đây là lực lượng đồng hành, là tai, mắt, cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân và có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.