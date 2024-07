Hà Nội chi gần 750 tỷ/năm bồi dưỡng lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự cơ sở

TPO - Kinh phí dự kiến chi bồi dưỡng hằng năm cho Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở khoảng gần 750 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước của thành phố.

Chiều 1/7, tại kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố Hà Nội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về việc quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng công an xã trên địa bàn thành phố.

Trình bày Tờ trình, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, đối tượng áp dụng là cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã thuộc Công an thành phố được giao trong chỉ tiêu biên chế.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, hiện nay, lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng công an xã được bố trí tại Công an xã, phường, thị trấn với tổng số 4.487 người, 2.739 cán bộ chiến sĩ công an xã.

Kết quả khảo sát từ năm 2021-2023, thời gian làm việc bình quân trong 1 tuần của 1 cảnh sát khu vực thuộc công an phường, thị trấn là 98 giờ, trung bình là 14 giờ/ngày. Thời gian làm việc bình quân trong 1 tuần của 1 cán bộ công an xã là 127 giờ, trung bình là 18 giờ/ngày. Trong khi đó, cuộc sống của nhiều cán bộ, chiến sỹ còn gặp nhiều khó khăn, thành phố cũng chưa có chính sách riêng hỗ trợ.

Theo đề xuất, mức hỗ trợ cho cảnh sát khu vực, công an xã là 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng áp dụng quy định tại Nghị quyết này thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ...

Dự kiến kinh phí chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 97 tỷ đồng/năm, nằm trong khả năng của thành phố.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, ông Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế (HĐND thành phố Hà Nội) cho biết, lực lượng cảnh sát khu vực có 19 nhiệm vụ. Họ luôn bám sát địa bàn, gần dân, sát dân nhất, đóng vai trò nòng cốt, điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Tương tự, công an xã cũng là lực lượng thường xuyên có mặt tại địa bàn cơ sở, có nhiều điều kiện, khả năng tìm hiểu, nắm rõ về vị trí địa lý, đặc điểm dân cư, các đối tượng nổi lên ở địa bàn về chính trị, hình sự, kinh tế, ma túy.

Tuy nhiên, hiện nay, ngoài các chế độ, định mức tiêu chuẩn theo quy định chung đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thì lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng công an xã chưa được hưởng bất cứ chế độ hỗ trợ nào. Trong khi các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự và các lực lượng khác ở thôn, tổ dân phố đều có phụ cấp, hỗ trợ.

Vì vậy, việc ban hành chế độ chính sách hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ công an thành phố trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở là cần thiết.

Sau khi thảo luận, với đa số đại biểu tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng công an xã trên địa bàn thành phố.

Chiều 1/7, HĐND thành phố Hà Nội cũng thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nội dung, mức chi hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng.

Theo đó, mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 1 tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ 3 đến 5 thành viên (gồm 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1-3 tổ viên).

Các đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và quyết định số lượng thành viên phù hợp nhưng không vượt quá số thành viên tối đa theo quy định.

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ mức 2.520.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ đóng BHXH mức 234.000 đồng/người/tháng, BHYT mức 54.000 đồng/người/tháng.

Ngoài ra, Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ thêm 300.000 đồng/người/tháng; Tổ phó được hỗ trợ 200.000 đồng/người/tháng.

Hỗ trợ, bồi dưỡng người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ với thời gian từ 4 giờ trở lên, mức 100.000 đồng/người/ngày.

Kinh phí dự kiến chi bồi dưỡng hằng năm cho Lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở khoảng gần 750 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước của thành phố.