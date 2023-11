Hơn 2/3 camera an ninh khu dân cư ở Đà Nẵng không hoạt động

TPO - Trong số 4.849 camera an ninh được lắp đặt tại các kiệt, hẻm, khu dân cư theo hình thức xã hội hóa ở Đà Nẵng, có hơn 2/3 camera đã không còn hoạt động. Cử tri mong muốn chính quyền thành phố có chủ trương nâng cấp, sửa chữa để tránh lãng phí nguồn lực.

Ngày 23/11, tại Chương trình HĐND với cử tri lần thứ 5 của TP Đà Nẵng, các cử tri đã có nhiều ý kiến về các cơ chế, chính sách và giải pháp chuyển đổi số tại cộng đồng khu dân cư.

Trong đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các khu dân cư, thôn, xóm theo hình thức xã hội hóa được thực hiện từ năm 2017.

Ông Phan Văn Năm (cử tri phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), đánh giá việc lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các kiệt, hẻm khu dân cư phát huy hiệu quả, đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường; góp phần răn đe những đối tượng xấu tại địa bàn dân cư.

“Tuy nhiên, do hệ thống được trang bị đã khá lâu, chất lượng hình ảnh không tốt và cũng có khá nhiều camera bị hư hỏng không tiếp tục sử dụng được”, ông Năm nêu ý kiến và kiến nghị thành phố rà soát, có chủ trương nâng cấp, sửa chữa hệ thống này để phục vụ tốt như mục đích đã đặt ra, tránh lãng phí nguồn lực.

Trả lời ý kiến của cử tri, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua, đơn vị đã thực hiện rà soát, đánh giá toàn bộ camera được lắp đặt theo hình thức xã hội hóa.

Kết quả, có 1.519 camera (tỉ lệ 31,32%) còn đang hoạt động, trong số camera đang hoạt động này, chỉ có 526 camera hoạt động có chất lượng tốt, rõ nét; còn lại 993 camera không rõ nét. Số camera không còn hoạt động là 3.330 camera, chiếm (68,68%).

Các camera xã hội hóa không có nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, nguồn kinh phí về đường truyền do Công an phường, xã chi trả để đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, phần lớn các camera này đều đang tận dụng nguồn điện và internet nhờ sự hỗ trợ người dân nên không phát sinh chi phí.

“Vừa qua, Công an TP Đà Nẵng đã có tờ trình 3062 ngày 20/9/2023 gửi Thường trực HĐND TP, để Thường trực HĐND chỉ đạo UBND TP bố trí nguồn ngân sách hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đối với các camera vẫn còn hoạt động và khôi phục lại một số camera ở vị trí quan trọng để đảm bảo an ninh trật tự trong số 3.330 camera ngừng hoạt động”, Thượng tá Đồng nói.

Bên cạnh đó, Công an TP đang quản lý và khai khác hiệu quả hệ thống gồm 1.802 camera giám sát an ninh trật tự, đây là dự án được đầu tư từ những năm trước bằng nguồn ngân sách của Bộ Công an và thành phố.

“Hiện Công an TP đang tích cực triển khai dự án hiện đại hóa Trung tâm chỉ huy kết hợp với hệ thống camera đảm bảo an ninh trật tự giao thông và các phần mềm quản lý thông minh giai đoạn 1. Đây là dự án được HĐND TP Đà Nẵng thông qua trong kỳ họp tháng 9/2023. Việc triển khai rộng khắp hệ thống camera trên địa bàn thành phố với các camera được trang bị tính năng thông minh như: nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe và cảnh báo tự động… là những giải pháp căn cơ để đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong thời gian tới”, Thượng tá Đồng cho hay.

