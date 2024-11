Hội viên nông dân chia sẻ về mô hình giúp phạm nhân tái hoà nhập cộng đồng

TPO - Giai đoạn 2019-2024, Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại các địa phương nông thôn, đạt được nhiều kết quả đáng kể. Đặc biệt, một số hội viên đã cảm hóa và hỗ trợ 12/11 phạm nhân mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng, giúp họ ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc và có công việc làm ổn định.

Chiều qua (8/11), Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), giai đoạn 2019 – 2024.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã giao lưu với một số đại biểu, lắng nghe họ chia sẻ về cách làm và những mô hình hiệu quả trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết, về sự phối hợp giữa Hội Nông dân và lực lượng Công an tại địa phương, với các hoạt động tuyên truyền thường xuyên, thành lập các Tổ nhân dân tự quản và tham gia vào các mô hình an ninh cơ sở, giúp nâng cao nhận thức và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Ông Cao Niếng, Chi Hội trưởng thôn Bầu Sang, xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết công tác tuyên truyền về tín ngưỡng tôn giáo và pháp luật tại thôn đã được triển khai hiệu quả, qua đó vận động người dân chấp hành tốt pháp luật và hạn chế tệ nạn xã hội.

Chia sẻ về kinh nghiệm cảm hóa người lầm lỗi, ông Nguyễn Văn Hết, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền và phối hợp giữa Hội Nông dân và lực lượng Công an. Trong suốt 5 năm qua, Hội Nông dân đã tích cực tham gia vào công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hội đã tổ chức tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho hơn 5.000 lượt người, đồng thời giải quyết hòa giải thành công 228 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng.

Ngoài ra, Hội cũng chú trọng công tác cảm hóa những người lầm lỗi và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Cụ thể, Hội đã tạo điều kiện cho những người đã mãn hạn tù quay lại địa phương, tìm được công ăn việc làm ổn định. Điều này không chỉ giúp họ hiểu rõ hơn về sự khoan hồng, bao dung của Đảng và Nhà nước mà còn tạo cơ hội để họ tái hòa nhập xã hội. Hội Nông dân cũng kêu gọi những người có hiểu biết pháp luật và uy tín trong cộng đồng tham gia công tác cảm hóa, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng đào tạo nghề, giúp đỡ những người lầm lỗi có cơ hội tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo dựng cuộc sống mới và đóng góp tích cực cho xã hội.

Ông Lê Thành Phương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chia sẻ: Vào năm 2013, ông thành lập Câu lạc bộ (CLB) "Nông dân với pháp luật" với mục tiêu tuyên truyền và nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng. Hiện tại, CLB có tổng cộng 598 hội viên, trong đó có 258 thành viên tham gia vào 6 nhóm CLB. Mỗi tháng, vào ngày 15, CLB đều tổ chức các buổi tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ban đầu, CLB gặp khó khăn khi mời những người lầm lỗi tham gia, vì họ không mấy mặn mà với hoạt động này. Tuy nhiên, ông Phương và các thành viên trong CLB đã kiên trì tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của những người này và quyết định hỗ trợ họ bằng cách cho vay vốn để họ có thể phát triển sản xuất. Kết quả là, trong số 12 người từng chấp hành án tù được đón về địa phương, đã có đến 11 người tái hòa nhập xã hội thành công, xây dựng gia đình ấm no và làm ăn hiệu quả. Điều này cho thấy sự nỗ lực và hiệu quả của công tác cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng của CLB.