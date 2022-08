Bộ trưởng Tô Lâm thăm mô hình 'camera an ninh' tại Cà Mau

TPO - Sáng 11/8, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an đã đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBV ANTQ) năm 2022 tại xã Hưng Mỹ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Phát biểu tại ngày hội, ông Huỳnh Quốc Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước được chọn tổ chức điểm “Ngày hội TDBV ANTQ” của tỉnh Cà Mau và được Đại tướng Tô Lâm về dự là một vinh dự to lớn đối với Đảng bộ, quân, dân xã Hưng Mỹ. Đây là sự quan tâm đặc biệt sâu sắc của lãnh đạo Trung ương đối với công tác xây dựng phong trào TDBV ANTQ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mong muốn xã Hưng Mỹ duy trì và phát triển bền vững các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả; luôn là xã điển hình về phong trào TDBV ANTQ của tỉnh để nhân rộng đến các địa phương học tập, làm theo. “Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, quân và dân xã Hưng Mỹ sẽ phát huy thành tích đạt được, không phụ sự kỳ vọng, tin tưởng của lãnh đạo các cấp trong thời gian tới”, ông Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh. Cũng tại ngày hội, ông Huỳnh Thanh Sơn - Tổ trưởng Tổ Nhân dân tự quản số 23, ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ (huyện Cái Nước) đã có những chia sẻ xoay quanh một số kinh nghiệm rút ra từ hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản trong thời gian vừa qua. Theo ông Sơn, mọi người cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tin, không nghe, không làm theo kẻ xấu, đặc biệt là những tin xấu trên mạng xã hội. Khi tham gia hoà giải các vụ việc, các mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân phải tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân, hoàn cảnh cụ thể của từng vụ việc; từ đó mới tham gia góp ý những giải pháp hợp tình, hợp lý, tạo đồng thuận giữa các bên, phát huy tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư. Ông Trịnh Bá Lập (người dân ở ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ) chia sẻ: “Trước hết, tôi nhận thấy hơn một năm xây dựng xã điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều mô hình hay đã mang lại hiệu quả thiết thực trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần tăng cường tính đoàn kết, gắn bó trong nhân dân”. Cà Mau có vị trí quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh Tại ngày hội, Bộ trưởng Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào TDBV ANTQ của tỉnh Cà Mau nói chung và chính quyền, nhân dân xã Hưng Mỹ nói riêng trong thời gian qua. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, hiện nay, cả nước đang tiếp tục ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đối với tỉnh Cà Mau là địa bàn cực Nam của Tổ quốc, có 3 mặt giáp biển và là một trong bốn ngư trường trọng điểm của cả nước, có vị trí quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh. Do đó, công tác bảo đảm ANTT, tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với cả hệ thống chính trị. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDBV ANTQ, góp phần khơi dậy và phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị và mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào TDBV ANTQ với phương châm: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau, huyện Cái Nước và trực tiếp là của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hưng Mỹ, đặc biệt là sự hưởng ứng, giúp đỡ, tham gia tích cực của nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau nói chung và nhân dân xã Hưng Mỹ nói riêng thì phong trào TDBV ANTQ ở địa phương sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong bảo đảm ANTT. Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBV ANTQ nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” năm 2022, Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau. Cùng ngày, Bộ Trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác Bộ Công an cũng đã đến thăm, tặng quà nhân dân, cán bộ ấp Thị Tường A và thăm mô hình “camera an ninh” tại xã Hưng Mỹ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Đại tướng Tô Lâm: Bộ Công an đang điều tra đối tượng rao bán 30 triệu dữ liệu cá nhân Tân Lộc-Nhật Huy