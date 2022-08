Bộ trưởng Bộ Công an trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) được lựa chọn trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Uỷ ban Thường vụ, dự kiến diễn ra vào ngày 10/8, với hai nhóm vấn đề.

Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực của Bộ Công an, xoay quanh vấn đề quản lý nhà nước về an ninh mạng; vấn đề an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay; giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại.

Việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân; cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân...cũng là những nội dung sẽ được chất vấn tại phiên họp tới.

Bộ trưởng Bộ Công an sẽ trả lời chất vấn với nhóm nội dung này, Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề chất vấn thứ hai thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, xoay quanh việc thực hiện chính sách, pháp luật để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch…

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL trả lời chính, Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải, Giáo dục và đào tạo, Lao động, Thương binh-Xã hội cùng tham gia trả lời tại phiên chất vấn này.

Phiên chất vấn được tổ chức tại Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối truyền hình trực tuyến với 62 Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành.

Trước đó, vào tháng 3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn về 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương và tài nguyên – môi trường.