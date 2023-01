Hà Nội không xảy ra đua xe trái phép trong dịp Tết

TPO - Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại Hà Nội tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, không xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Ngày 27/1, Công an TP Hà Nội thông tin về kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cụ thể, trước đợt nghỉ Tết đơn vị đã chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết.

Trong đêm Giao thừa, Công an thành phố Hà Nội đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ trực, bám sát cơ sở, địa bàn bảo đảm an toàn, an ninh cho người dân đi vui chơi, đón Tết.

Với việc triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm.

Cụ thể, trong 7 ngày nghỉ Tết, trên địa bàn thành phố xảy ra 21 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội. Trong đó, điều tra khám phá 17 vụ, 80 đối tượng (từ ngày 30 Tết đến nay, không phát sinh các vụ trọng án); phát hiện, bắt 3 vụ, 63 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc; điều tra, khám phá 4 vụ phạm tội về ma túy.

Bên cạnh đó, không xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Cũng trong 7 ngày nghỉ, xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm 3 người chết, 3 người bị thương (tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết so với cùng kỳ năm 2022).

Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 440 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 3 tỷ đồng, tạm giữ 319 phương tiện, 56 bộ giấy tờ, tước 197 Giấy phép lái xe. Trong đó, xử lý 318 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 5 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.