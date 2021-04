Cảnh sát toàn quốc mạnh tay với nạn đua xe trái phép

TPO - Ngày 6/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, lực lượng CSGT toàn quốc và Công an các địa phương sẽ tăng cường tuần tra, xử lý đua xe trái phép, đề nghị xét xử lưu động một số vụ điển hình để răn đe...

Theo Cục CSGT, trước tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội kêu gọi, tụ tập đông người, chạy xe lạng lách, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng,… có dấu hiệu đua xe trái phép diễn ra công khai, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống đua xe trái phép.

Trong đó, tập trung thực hiện điều tra, giải quyết các vụ việc mới xảy ra và áp dụng thủ tục rút gọn để phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhanh chóng đưa ra truy tố, xét xử nghiêm đối tượng tổ chức, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật; đề nghị xét xử lưu động ngay tại địa bàn một số vụ điển hình nhằm răn đe, giáo dục chung.

Đồng thời, thông qua các hoạt động nghiệp vụ và mạng xã hội, ứng dụng OTT, cơ quan thông tin đại chúng, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống camera giám sát, camera của người dân,… để xác định thời gian, phương thức, thủ đoạn; lên sơ đồ các tuyến đường, địa điểm là nơi các đối tượng thường tổ chức, tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng để phòng ngừa, ngăn chặn sớm...

Điều tra, phát hiện đối tượng cầm đầu, tổ chức, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, thường xuyên và đột xuất tuần tra cơ động trên các tuyến đường hoặc dừng kiểm soát tại những khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu khi có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng, tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép.