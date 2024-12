Công an Bình Dương phát hiện 148 đối tượng hoạt động ‘tín dụng đen’

TPO - Qua nắm bắt địa bàn, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện, triệt xóa 74 vụ, 148 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn. Ngoài ra, công an xử phạt vi phạm hành chính đối với 543 cơ sở kinh doanh cầm đồ và cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự khác với số tiền gần 3,9 tỷ đồng.