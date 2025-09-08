Bắt nhóm quái xế cầm kiếm gây rối đường phố, quay clip để câu like

Ngày 8/9, Công an xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ 7 đối tượng (từ 15-19 tuổi, cùng trú xã Vân Du) vì có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối 4/9, nhóm này đi 3 xe máy, mang theo kiếm và vỏ chai bia, chạy tốc độ cao trên quốc lộ 7C đoạn qua xã Tân Kỳ.

Khi qua xã Tân Kỳ, nhóm này đã có hành vi đe dọa, chửi bới, thách thức người đi đường và một số người dân trên địa bàn, ném nhiều vỏ chai bia vào trước nhà dân rồi bỏ chạy.

7 đối tượng cùng tang vật

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Kỳ đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng khoanh vùng, truy xét và bắt giữ 7 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 3 xe máy, 2 thanh kiếm, nhiều vỏ chai bia cùng các đồ vật liên quan.

Quá trình đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, thường tụ tập thành nhóm, sử dụng mô tô, mang theo hung khí, chạy tốc độ cao trên các tuyến đường. Khi gặp người đi đường, chúng hung hăng chửi bới, đe dọa, ném vỏ chai bia vào trước nhà dân. Toàn bộ hành vi được quay clip rồi tung lên mạng xã hội nhằm “câu view, câu like”.câu view, câu like”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Công an khuyến cáo phụ huynh cần quản lý, giáo dục con em, hướng các em tham gia hoạt động lành mạnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.