Ngăn chặn hàng chục 'quái xế' tụ tập đua xe trái phép ở TPHCM

TPO - 24 nam, nữ từ 16 đến 22 tuổi, cùng 21 xe mô tô đã được độ, chế nhiều bộ phận, có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép tại khu vực bờ kè xã Phước Hải (TPHCM) đã bị lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, vây bắt.

Ngày 18/8, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, vây bắt một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép.

Nhóm đối tượng bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở làm việc.

Theo đó, vào khoảng 23h20 ngày 16/8, thông qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát giao thông số 2 phối hợp với Tổ Phòng chống đua xe thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM và Công an xã Phước Hải đã triển khai lực lượng và kịp thời ngăn chặn, tạm giữ 24 nam, nữ từ 16 đến 22 tuổi, cùng 21 xe mô tô đã được độ, chế nhiều bộ phận, có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép tại khu vực bờ kè xã Phước Hải.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các phương tiện đều bị thay đổi kết cấu, gắn pô nổ lớn, tháo gương chiếu hậu, lắp phụ tùng không đảm bảo an toàn.

Để đối phó với cơ quan chức năng, nhiều đối tượng sử dụng khẩu trang hoặc dán, che biển số khi điều khiển phương tiện. Phần lớn các đối tượng trú tại khu vực Bình Dương (cũ), Đồng Nai và TP Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Một chiếc xe bị thay đổi kết cấu.

Trước đó, nhóm này đã lên mạng xã hội hẹn nhau tụ tập tại Long Thành (Đồng Nai), sau đó chạy xe theo quốc lộ 51, quốc lộ 55 về xã Phước Hải với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, đi không đúng phần đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hiện tổ công tác đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.