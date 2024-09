Công an vây bắt hàng chục quái xế đua xe, gây rối

TPO - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị di chuyển về thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ) và thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) để đua xe, chạy nẹt pô, lạng lách đánh võng nên mật phục, chốt chặn và truy bắt.

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa phối hợp ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập đua xe, chạy lạng lách, nẹt pô trên quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Trước đó vào khoảng 21h30 ngày 14/9, qua công tác nắm tình hình và tin báo của người dân, cơ quan chức năng phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị di chuyển về thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ) và thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) để đua xe, chạy nẹt pô, lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Nhóm thanh thiếu niên này đến từ các tỉnh, thành lân cận như Đồng Nai, TPHCM, Bình Dương và cả Bà Rịa - Vũng Tàu. Đa số đều sử dụng mô tô đã thay đổi kết cấu, độ pô.

Ngay sau khi nắm thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai. Ngay trong đêm, công an huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hóa trang mật phục, chốt chặn.

Khi nhóm thanh thiếu niên đang di chuyển trên quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ thì lực lượng chức năng đã nhanh chóng vây ráp, khống chế.

Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm thanh thiếu niên đã bỏ chạy theo nhiều hướng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã kịp thời truy bắt.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản 19 trường hợp, tạm giữ 19 phương tiện. Trong đó, 2 trường hợp vi phạm làn đường, 14 trường hợp thay đổi kết cấu xe, 3 trường hợp lạng lách, đánh võng trên đường.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý hành vi vi phạm của những người có liên quan.