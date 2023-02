Cảnh sát xuyên đêm chặn bắt gần 100 quái xế lạng lách đánh võng

TPO - Trong 2 ngày đêm, cảnh sát giao thông thành phố Vinh đã chặn bắt, tạm giữ 90 xe mô tô của các thanh niên, học sinh không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách đánh võng trên đường.

Ngày 27/2, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn giao thông, xử lý hàng loạt các thanh niên, học sinh có hành vi điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng trên đường phố.

Theo đó, tối 25/2, tổ công tác Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh phát hiện một số thanh niên đi xe mô tô không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe phóng nhanh, vượt ẩu, đánh võng trên nhiều tuyến đường như: Trần Phú, Lê Duẩn, An Dương Vương, Trường Thi...

Ngay lập tức, Công an thành phố Vinh đã bố trí lực lượng, triển khai nhiều tổ công tác ngăn chặn, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Quá trình chặn bắt, công an đã bắt giữ 3 đối tượng, tạm giữ nhiều phương tiện mô tô.

Từ ngày 25/02 đến 27/02, Công an thành phố Vinh đã tạm giữ 90 mô tô các loại, xử lý 28 trường hợp là thanh, thiếu niên, học sinh có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không biển kiểm soát, không gương chiếu hậu, lạng lách, đánh võng.

Hiện Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm những trường hợp không đội mũ, lạng lách đánh võng, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với gia đình, nhà trường để giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đúng quy định.

Công an Nghệ An khuyến khích người dân cung cấp thông tin về các hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội để kịp thời ngăn chặn, xử lý.