Thanh Hoá tăng cường xử lý đua xe, vi phạm nồng độ cồn tại các điểm du lịch

TPO - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường lực lượng, triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đua xe trái phép.

Theo đó, xác định trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân sẽ tăng cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (ATGT), Công an trong tỉnh Thanh Hoá đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thượng tá Nguyễn Việt Hưng, Trưởng Công an TP Sầm Sơn cho biết: Để đảm bảo ANTT, ATGT, lực lượng của đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm soát tập trung vào các địa bàn trọng điểm để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Chú trọng phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm lợi dụng các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các tuyến giao thông trọng điểm để phạm tội trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, phạm tội về ma túy... Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Không chỉ ở TP Sầm Sơn, tại các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, Công an các địa phương trong tỉnh cũng đã bố trí lực lượng, thành lập các tổ công tác thường trực tại các khu vực trọng điểm để tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là pháp luật về ATGT, đề cao cảnh giác đối với các loại tội phạm lợi dụng chỗ đông người thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn, siết chặt kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các ngành nghề, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như quán karaoke, vũ trường, game, khách sạn... Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú và quản lý người nước ngoài...

Trên các tuyến giao thông trọng điểm tại các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm tín hiệu giao thông, đi không đúng phần đường, làn đường, thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép...

Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nên 1,5 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, tình hình an ninh tại các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh được bảo đảm ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp về ANTT. Tình hình trật tự an toàn xã hội, trật tự ATGT, trật tự công cộng cơ bản được đảm bảo.

Trong ngày đầu tiên nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện lập biên bản xử lý 357 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 850 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 23 trường hợp, tạm giữ 70 phương tiện. Trong đó, xử lý 53 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 43 trường hợp, quá tải trọng và kích thước thành thùng…