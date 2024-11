Cá trong 4 ao chết hàng loạt nghi bị đầu độc, người dân báo công an điều tra

TPO - Khi ra thăm 4 ao cá, người dân phát hiện hàng loạt cá chết nổi trắng mặt nước. Nghi ngờ có kẻ xấu đầu độc, người dân đã trình báo công an để điều tra làm rõ.

Ngày 20/11, lãnh đạo UBND xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc hàng loạt cá của 4 hộ dân trên địa bàn xã này bất ngờ chết, nghi do bị kẻ xấu đầu độc.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào ngày 18/11, 4 hộ dân ở thôn Bãi Sậy (xã Đỉnh Sơn) ra thăm ao cá thì hốt hoảng phát hiện hàng loạt cá trong ao bị chết, nổi trắng mặt nước. Khi ngửi thấy nước có mùi lạ, người dân nghi ngờ có kẻ xấu đầu độc khiến cá chết nên đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Đỉnh Sơn, Công an huyện Anh Sơn có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 1,3 tấn cá của 4 hộ dân nuôi bị chết.

Ông Nguyễn Xuân Nhàn (SN 1964 - một trong 4 hộ dân có cá chết) chia sẻ, số cá trong ao được ông nuôi gần 2 năm nay. Đa số là loại cá trắm, cá trôi, cá mè với trọng lượng từ 1,5-3kg. Việc cá chết đã gây thiệt hại lớn cho gia đình ông Nhàn và 3 hộ dân khác.

“Cơ quan chức năng đã lấy các mẫu liên quan gửi đi giám định phục vụ cho công tác điều tra làm rõ vụ việc”, lãnh đạo xã Đỉnh Sơn cho hay.