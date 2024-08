Ký kết hợp tác đảm bảo an ninh, an toàn dự án cao tốc liên tỉnh Lạng Sơn- Cao Bằng

TPO - Ngày 23/8, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng chủ đầu tư Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu nghị - Chi Lăng và Dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ thi công hai dự án cao tốc trên địa bàn.

Theo đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ thi công, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi gây mất an ninh trật tự liên quan đến hai dự án trên; xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn của các dự án. Công an tỉnh chủ động hướng dẫn, giải quyết các thủ tục về cư trú, tạm trú cho nhân viên, người lao động và các kỹ sư, chuyên gia làm việc tại các công trình; quy trình về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và quản lý hoạt động vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, đất đai, môi trường trong quá trình thực hiện các dự án; giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự có thể xảy ra giúp doanh nghiệp, nhà thầu yên tâm thực hiện...

Doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án kiểm tra, giám sát nhà thầu xây dựng đảm bảo chất lượng; tuân thủ quy trình, quy định, hạn chế thấp nhất sự cố về môi trường, sạt lở; tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động; rà soát, bổ sung phù hợp vị trí các tuyến đường gom dân sinh dọc hai bên tuyến đường, đáp ứng nhu cầu đi lại và canh tác của người dân. Chủ đầu tư các dự án phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh giải quyết kịp thời vướng mắc về thủ tục pháp lý trong quá trình thực hiện; trao đổi thông tin về những vấn đề, vụ việc liên quan đến an ninh trật tự như cản trở thi công, trộm cắp, cháy nổ… cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Đáng chú ý, chủ đầu tư cùng chính quyền địa phương và lực lượng công an cơ sở quan tâm, hỗ trợ người dân có đất, công trình bị ảnh hưởng bởi dự án, bảo đảm điều kiện để người dân ổn định đời sống...

Theo báo cáo, Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng được đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao), thực hiện trên địa bàn các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn; tổng chiều dài 59,87km bao gồm tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng dài khoảng 43,43km, tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam dài khoảng 16,44km. Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài 93,35km. Điểm đầu tại nút giao cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; điểm cuối tại nút giao quốc lộ 3 thuộc xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.