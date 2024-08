Lao những dầm cầu đầu tiên trên cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

Ngày 6/8, Cty CP xây dựng và lắp máy Trung Nam (TNE&C) cho biết, đơn vị và các nhà thầu đã thực hiện thành công việc lắp dầm cầu Ea Knuếc 3 tại Km110+588 (thuộc xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk). Đây là cây cầu đầu tiên trên tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 được lao lắp dầm.

Việc lao dầm cầu được thực hiện từ ngày 3-5/8 hoàn thành. Theo đó, phần lắp dầm cầu trên gồm 11 phiến dầm, khối lượng mỗi phiến 60 tấn, được TNE&C vận chuyển từ bãi đúc đến vị trí và lắp đặt.

Sau khi hoàn thành lao gác dầm cầu Ea Knuếc 3, TNE&C cùng các nhà thầu liên danh tiếp tục lao dầm các cây cầu còn lại.

TNE&C thông tin thêm, vừa qua Tây Nguyên xuất hiện mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến thi công dự án. Đơn cử như việc lao dầm cầu Ea Knuếc 3, đã đủ điều kiện thực hiện cách đây 1 tháng nhưng vì trời mưa, không thể thi công. Khi trời nắng ráo, đơn vị bắt tay thực hiện để đảm bảo tiến độ. Đội ngũ các kỹ sư, công nhân túc trực ngày đêm, bám chắc khu vực và thi công ngay khi điều kiện cho phép.

TNE&C thi công gói xây lắp 03 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột với chiều dài toàn tuyến có 4,72Km. Trong đó, điểm đầu tuyến tại Km108+000 thuộc xã Ea Kênh và điểm cuối tuyến Km112+740 thuộc xã Ea K’tur (huyện Cư Kuin). Gói thầu này thuộc Dự án thành phần số 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản.

Đến thời điểm hiện tại TNE&C cùng các nhà thầu liên danh đã thi công hầu hết các công trình khó, hoàn thành mố trụ cầu 6/6 cầu, hoàn thành hệ thống thoát nước tuyến chính.

Hiện các vướng mắc về việc mặt bằng thi công, hạ tầng điện lưới, cáp viễn thông tại các nút giao thông quan trọng vẫn đang được xử lý. Nhà thầu thi công mong muốn địa phương sớm tháo gỡ các vướng mắc để đảm bảo tiến độ và thi công công trình thuận lợi...

Các tuyến cao tốc trên khắp đất nước đang được đẩy nhanh tiến độ, gấp rút các công đoạn để có thể ghép nên hình hài cao tốc Việt Nam được rõ ràng, tạo nên những cung đường xuyên suốt, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 dài khoảng 117,5km, điểm đầu tại nút giao quốc lộ 26B và quốc lộ 1 (khu vực Cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa); điểm cuối giao nhau với đường Hồ Chí Minh (phía Đông TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Dự án có tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng, dự kiến khai thác năm 2027. Dự án được chia làm 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 2 thuộc địa phận 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 3 với chiều dài khoảng 48,5km, tổng mức đầu tư 6.485 tỷ đồng, do UBND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản.