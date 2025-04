Bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh P4G ở cấp độ cao nhất

TPO - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, lực lượng công an sẽ triển khai công tác bảo vệ ở cấp độ cao nhất, với phương châm "Tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất, bất ngờ nào” tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G).

Chuẩn bị từ sớm, triển khai toàn diện

Từ 14 đến 17/4, Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4 với chủ đề "Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm" được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu quốc tế, gồm lãnh đạo cấp cao các quốc gia, đại diện các tổ chức quốc tế, chuyên gia, học giả, và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu.

Trao đổi với phóng viên, báo chí về kế hoạch và phương án triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, đây là sự kiện đa phương về tăng trưởng xanh có quy mô lớn nhất mà Việt Nam đăng cai tổ chức trong giai đoạn 2021–2026. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị, ngoại giao và chiến lược sâu sắc, thể hiện vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, lực lượng công an đã triển khai công tác bảo vệ ở cấp độ cao nhất, với phương châm "Tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất, bất ngờ nào”.

Ngay từ cuối năm 2024, Bộ Công an đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, trật tự cho Hội nghị P4G, trong đó xác lập các nhóm công tác trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị, địa phương có liên quan. Trọng tâm kế hoạch là bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, địa điểm, thông tin và các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị.

Công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu như: Rà soát, đánh giá tình hình an ninh – trật tự trên địa bàn, trong và ngoài khu vực tổ chức hội nghị; Chủ động phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các nguy cơ tiềm ẩn, nhất là các hoạt động phá hoại, khủng bố, gây rối từ sớm, từ xa, từ bên ngoài; Tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng và bảo mật thông tin, ngăn chặn mọi hành vi tấn công mạng, xâm nhập dữ liệu có thể ảnh hưởng đến sự kiện.

Lực lượng công an cũng tổ chức các phương án bố trí lực lượng, phương tiện ở cấp độ cao nhất, triển khai bảo vệ liên tục 24/24h, từ nơi ăn ở, di chuyển, làm việc của các đoàn đại biểu cho đến các phiên họp, hoạt động bên lề.

Phối hợp liên ngành chặt chẽ

Không chỉ lực lượng công an, công tác bảo vệ Hội nghị P4G còn có sự phối hợp đồng bộ của nhiều bộ, ngành trung ương và địa phương như Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, các sở, ban, ngành tại Hà Nội… Bộ Công an đã phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đến từng cơ quan, đảm bảo sự liên thông, nhất quán trong triển khai, xử lý tình huống.

Đặc biệt, các phương án y tế, ứng cứu khẩn cấp và phòng chống dịch bệnh đã được xây dựng chi tiết với sự tham gia của Bộ Y tế và các đơn vị chuyên trách, nhằm đảm bảo mọi đại biểu, khách mời quốc tế được chăm sóc, hỗ trợ y tế kịp thời trong mọi tình huống.

Việc bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Hội nghị P4G không chỉ góp phần quan trọng vào thành công của một sự kiện đối ngoại cấp cao, mà còn thể hiện năng lực tổ chức, điều hành, và bảo đảm an ninh của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Qua đó, khẳng định hình ảnh một quốc gia ổn định, an toàn, có trách nhiệm và đầy tiềm năng trong hợp tác toàn cầu vì mục tiêu phát triển xanh và bền vững.