Bộ trưởng Công an: Thấm nhuần phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với Nhân dân

Phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn mới",chiều 9/4, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, ở bất kỳ nơi đâu và vào bất kỳ thời điểm nào, khi mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân quán triệt, rèn luyện và thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức cách mạng, thì tại đó, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững; lực lượng Công an được nhân dân tin yêu, cấp uỷ và chính quyền tin tưởng, tín nhiệm.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và toàn lực lượng Công an nhân dân đối với công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh mới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, chuẩn mực đạo đức cách mạng chính là hệ giá trị, là những nguyên tắc, quy tắc ứng xử định hướng hành vi của cán bộ, đảng viên trong mọi mặt của đời sống chính trị, xã hội. Đó không chỉ là sự trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng, mà còn thể hiện ở tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, ở lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.”

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Đảng ta luôn xác định việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng là nhiệm vụ trọng yếu, được thể hiện rõ trong nhiều nghị quyết, chỉ thị như: Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới...

Từ yêu cầu ngày càng cao đặt ra đối với lực lượng Công an – lực lượng trực tiếp bảo vệ Đảng, Nhà nước, thi hành pháp luật, phục vụ nhân dân – việc bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cần được coi là yếu tố then chốt nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, chủ động phòng ngừa các biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia tập trung làm rõ nội hàm, vai trò và ý nghĩa thực tiễn của việc rèn luyện, thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong bối cảnh hiện nay; đồng thời đề xuất các tiêu chí cụ thể phù hợp với từng cấp, từng lực lượng trong Công an nhân dân, để làm cơ sở đánh giá phẩm chất, đạo đức, nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ...

Hội thảo đã ghi nhận nhiều tham luận quan trọng như: "Xây dựng Đảng ta thật trong sạch..." của PGS.TS Vũ Văn Phúc; "Nêu gương trong tư tưởng Hồ Chí Minh..." của đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh; "Nêu gương thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng..." của ThS. Nguyễn Hoài Anh; "Cựu CAND giữ gìn và phát huy đạo đức cách mạng..." của Trung tướng Trần Văn Nhuận; "Chuẩn mực đạo đức của chiến sĩ Cảnh vệ CAND" của Thiếu tướng Phạm Tiến Cương; "Thực hiện đạo đức cách mạng trong lực lượng CSGT" của Trung tướng Nguyễn Văn Trung...

Phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, trong suốt gần 80 năm xây dựng và phát triển, thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, đặc biệt là học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, đã trở thành cội nguồn sức mạnh, là nền tảng để lực lượng Công an nhân dân vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là "lá chắn thép", là "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lực lượng CAND luôn kiên định lập trường, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữ vững nguyên tắc “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Bộ trưởng Công an cũng nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân. Thấm nhuần phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, lực lượng CAND đã tiên phong trong nhiều phong trào giúp dân, chăm lo đời sống cho đồng bào, xóa nhà tạm, nhà dột nát, bố trí Công an chính quy về cơ sở... thực hiện đúng lời dạy của Bác: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm...”

Bộ trưởng Công an khẳng định: “Thực tiễn cho thấy, mỗi chiến công, mỗi bước trưởng thành của lực lượng CAND đều gắn liền với việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức cách mạng. Ở đâu và khi nào cán bộ chiến sĩ quán triệt và thực hành đúng chuẩn mực, thì ở đó an ninh trật tự được bảo đảm, niềm tin của nhân dân và chính quyền được củng cố”.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ trưởng Công an yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng thành hành vi ứng xử, lối sống, phong cách công tác, thành các tiêu chí thi đua rõ ràng. Đồng thời, phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tu dưỡng phẩm chất, bản lĩnh chính trị, giữ mình trước mọi cám dỗ và khó khăn, sẵn sàng dấn thân, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Bộ trưởng Công an nhắc lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong thời kỳ mới, cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, đột phá vì lợi ích chung, đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết và trước hết. Đây chính là những yêu cầu cốt lõi đối với lực lượng Công an nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.