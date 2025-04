Đoàn cứu hộ Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lan tỏa hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế

TPO - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nhấn mạnh: "Những kết quả mà Đoàn đạt được không chỉ góp phần hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai mà còn thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế".

Cụ thể, tối 8/4, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ đón Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ gồm 26 cán bộ, chiến sĩ công an hoàn thành nhiệm vụ quốc tế tại Myanmar trở về. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ còn có ông Tin Win Aung Moe – Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ Myanmar tại Việt Nam, cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Trong 7 ngày thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu trợ quốc tế. Theo báo cáo của Đại tá Nguyễn Minh Khương – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Trưởng đoàn công tác, các lực lượng đã tìm kiếm và đưa được tổng cộng 14 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường sập đổ, bàn giao cho chính quyền sở tại và thân nhân.

Ngoài công tác tìm kiếm cứu hộ, Đoàn đã tổ chức khám, sơ cứu và cấp phát thuốc cho 50 người dân tại khu vực bị ảnh hưởng; dựng 4 lều bạt tạm trú cho người mất nhà cửa; thực hiện khử khuẩn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; phát lương thực và nước uống cho người dân. Đoàn cũng trao tặng quà cho 185 bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến và ủng hộ thông qua cơ quan cứu trợ thiên tai Myanmar với tổng số tiền tương đương hơn 100 triệu đồng.

Toàn bộ quá trình công tác, các cán bộ, chiến sĩ, chó nghiệp vụ và trang thiết bị đều được bảo đảm an toàn tuyệt đối; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong hoạt động bên ngoài lãnh thổ.

Chia sẻ tại lễ đón, Đại tá Nguyễn Minh Khương bày tỏ xúc động trước sự đón nhận nồng ấm và lòng biết ơn từ người dân Myanmar, đặc biệt là thân nhân các nạn nhân. Đoàn cũng nhận được sự phối hợp tích cực từ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar trong suốt thời gian công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh và quyết tâm của 26 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh: "Những kết quả mà Đoàn đạt được không chỉ góp phần hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai mà còn thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế".

Thứ trưởng yêu cầu Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tổng kết nhiệm vụ lần này, rút ra bài học kinh nghiệm và hoàn thiện quy trình tác chiến trong công tác cứu nạn, cứu hộ ở cả trong và ngoài nước. Đồng thời, tiếp tục tăng cường huấn luyện, đầu tư trang thiết bị hiện đại để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong tương lai.

Buổi lễ kết thúc trong không khí trang trọng, xúc động và tự hào – khẳng định vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo quốc tế.