Đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an hoàn thành nhiệm vụ tại Myanmar

TPO - Sau khoảng 1 tuần làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar, đoàn công tác Bộ Công an đã đưa được 7 nạn nhân ra ngoài bàn giao cho gia đình, đồng thời phối hợp với các đội cứu hộ các nước đưa 7 nạn nhân khác ra ngoài.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an), đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an làm nhiệm vụ tại Myanmar đã hoàn thành nhiệm vụ và dự kiến chiều nay, 8/4, đoàn sẽ về nước.

Trong những ngày làm nhiệm vụ tại Myanmar, đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an đã độc lập giải cứu 7 nạn nhân đưa ra bàn giao cho gia đình, đồng thời phối hợp với các đội cứu hộ Myanmar, Philippines, Indonesia, Singapore giải cứu 7 nạn nhân khác.

Bên cạnh đó, đoàn cũng tổ chức khám chữa bệnh, sơ cứu, sát khuẩn, thay băng vết thương, cấp phát thuốc cho hơn 50 nạn nhân, dựng 2 lều bạt làm nơi tạm trú cho nạn nhân mất nhà cửa. Đồng thời phun khử khuẩn, chống muỗi trên diện tích 5.000 m2 khu tập trung dân cư bị ảnh hưởng do động đất và chia sẻ, hỗ trợ tài chính cho 6 gia đình nạn nhân thiệt mạng với tổng số tiền hơn 12 triệu đồng.

Trong suốt thời gian qua, các thành viên đoàn đều có quyết tâm cao độ, sức khỏe tốt, không ngại khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác điều hành, chỉ đạo được thực hiện thông suốt, nhất quán, có sự phân công rõ ràng cho từng nhiệm vụ cụ thể. Đoàn cũng nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ phía Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Đại diện Mytel, cũng như người dân Myanmar bày tỏ sự biết ơn và hỗ trợ về tinh thần cho đoàn công tác, trong đó là gia đình của các nạn nhân.

Theo đoàn cứu nạn, cứu hộ, do hầu hết các trường hợp được đoàn công tác giải cứu đều đã có sự khảo sát, nghiên cứu của các đoàn quốc tế khác nhưng đều không thực hiện được. Do đó, việc đoàn công tác Bộ Công an đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài nhận được sự biết ơn rất lớn của gia đình nạn nhân và sự khâm phục của các đơn vị bạn.

Ngoài ra, thời tiết tại thủ đô Naypyidaw tương đối khắc nghiệt. Nhiệt độ ban ngày lên đến 40 độ C khiến cho các cán bộ chiến sĩ nhanh mất sức và các thi thể nhanh phân hủy hơn. Đoàn cũng gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt do tình trạng mất điện, nước trên diện rộng. Một số thời điểm vẫn xảy ra các dư chấn nhỏ, ảnh hưởng tới công tác đảm bảo an toàn.

Trong ngày 6/4, Bộ Phúc lợi xã hội, cứu trợ và tái định cư Myanmar tổ chức lễ tri ân các đoàn cứu trợ quốc tế đến từ 5 quốc gia Đông Nam Á là Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines. Đây là những đoàn đã có mặt tại Myanmar từ rất sớm ngay sau khi trận động đất xảy ra.

Cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ của các đoàn cứu trợ quốc đến từ 5 quốc gia, tiến sĩ Soe Win - Bộ trưởng Bộ Phúc lợi xã hội, cứu trợ và tái định cư đánh giá rất cao sự nỗ lực tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân và hỗ trợ người dân Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất.

Tiến sĩ Soe Win gửi lời cảm ơn chân thành đến chính phủ các quốc gia đã cử đoàn đến để chia sẻ với Myanmar trong hoàn cảnh thiên tai khó khăn này. Cũng tại buổi lễ, đại diện phía Myanmar cho biết kết thúc giai đoạn tìm kiếm cứu nạn để chuyển sang giai đoạn tái thiết.

Trước đó, đoàn cứu trợ Bộ Công an Việt Nam tiếp tục đến thăm hỏi và trao quà cho các bệnh nhân là người bị thương nặng do động đất tại 2 bệnh viện dã chiến là bệnh viện 100 giường tại Shwe Kyarpin Football Stadium, thị trấn Zabuthiri với 96 bệnh nhân và Bệnh viện dã chiến 60 giường tại sân vận động ngoài trời tại quận Pyinmana có 48 bệnh nhân.

Như vậy, tổng số lượng hàng hóa của Đoàn cứu trợ Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng là gần 3 tấn và số tiền 20 triệu Ryat (đồng tiền Myanmar) là số tiền do các thành viên trong đoàn và một số nhà hảo tâm quyên góp.