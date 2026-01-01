Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Ô tô tông loạt xe máy trên đường Võ Thị Sáu, 1 người bị thương

TPO - Chiều 1/1, xe ô tô con lưu thông theo hướng Võ Thị Sáu đi Thanh Nhàn (Hà Nội), đâm vào xe máy do 1 người đàn ông điều khiển và 6 xe máy dựng trên vỉa hè.

1000030859-7033.jpg
Hiện trường vụ việc.

Theo nhân chứng tại hiện trường, khoảng hơn 15h, xe ô tô BKS Hà Nội do người phụ nữ điều khiển khi đi đến trước số 88 Võ Thị Sáu thì va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển đang sang đường.

Cú đâm mạnh khiến xe máy bị húc văng lên vỉa hè. Xe ô tô sau đó lao lên vỉa hè và va chạm với 6 xe máy khác đang dựng ở đó.

Tại hiện trường, xe ô tô hư hỏng nặng phần đầu, túi khí bung, lốp sau nổ. Nhiều xe máy bị hư hỏng.

Người đàn ông đi xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu.

1000030861-3854.jpg
1000030865-6749.jpg
1000030863-9939.jpg

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT và Công an phường sở tại có mặt phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Thanh Hà
