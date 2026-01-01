Công an Bắc Ninh cấp chứng nhận con dấu mới cho Trường Đại học Kinh Bắc

TPO - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Bắc Ninh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu mới cho Trường Đại học Kinh Bắc. Việc này nhằm chấm dứt tình trạng sử dụng con dấu không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ nhầm lẫn thẩm quyền và hệ lụy pháp lý.

Hủy giá trị con dấu cũ do sử dụng sai quy định

Trường Đại học Kinh Bắc nơi xảy ra nhiều lùm xùm.

Trường Đại học Kinh Bắc được thành lập theo Quyết định số 350 ngày 26/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, theo Giấy chứng nhận đầu tư cấp lần đầu ngày 18/4/2011, Công ty TNHH Chân – Thiện – Mỹ, do ông Đoàn Xuân Tiếp làm đại diện theo pháp luật, là chủ thể thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường.

Hiện nay, Trường Đại học Kinh Bắc hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động số 03 ngày 15/8/2020 do ông Đoàn Xuân Tiếp – Chủ tịch Hội đồng Trường ký ban hành. Theo quy chế, ông Nguyễn Văn Hòa được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của nhà trường tại Quyết định số 56 ngày 19/4/2021.

Theo thông báo của Trường Đại học Kinh Bắc, từ ngày 23/8/2024, bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng bị xác định có hành vi trực tiếp thực hiện và chỉ đạo việc cất giữ, quản lý, sử dụng con dấu của nhà trường không đúng quy định pháp luật.

Trước việc làm này, ngày 15/12/2025, Phòng PC06 Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 66 về việc hủy giá trị sử dụng con dấu tròn (dấu ướt) và Quyết định số 67 về việc hủy giá trị sử dụng con dấu nổi của Trường Đại học Kinh Bắc. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/12/2025.

Con dấu mới, hiệu lực từ ngày 30/12/2025

Tiếp đó, ngày 29/12/2025, PC06 Công an tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho Trường Đại học Kinh Bắc. Mẫu con dấu mới chính thức có giá trị sử dụng từ ngày 30/12/2025, được đăng ký tại Quyển số 112, tờ số 99. Việc đăng ký và sử dụng con dấu mới được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2016/NĐ-CP và Nghị định số 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

Trường Đại học Kinh Bắc khẳng định, chỉ các văn bản do ông Đoàn Xuân Tiếp – Chủ tịch Hội đồng Trường và ông Nguyễn Văn Hòa – Hiệu trưởng, người đại diện theo pháp luật ký, đồng thời được đóng mẫu con dấu hợp pháp của Trường Đại học Kinh Bắc, mới có giá trị pháp lý. Mọi văn bản được ban hành từ ngày 23/8/2024 sử dụng con dấu không hợp pháp đều bị xác định là trái thẩm quyền, không có giá trị pháp luật.

Thông báo này đã được gửi tới các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, đối tác, phụ huynh, người học và toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động của nhà trường nhằm ngăn ngừa rủi ro pháp lý, bảo đảm tính minh bạch và thống nhất trong công tác quản trị, điều hành.