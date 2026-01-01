Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Bộ Công an ra quân 'thần tốc' hoàn thành chiến dịch Quang Trung tại Gia Lai

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 1/1, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở tặng các hộ dân bị sập, đổ do bão số 13 và ngập lụt.

Buổi lễ do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Bộ Công an chủ trì.

Tham dự có ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai; Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương liên quan.

screen-shot-2026-01-01-at-174008.png
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây nhà tại phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: BCA.

Theo báo cáo, sau hơn một tháng triển khai, Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn thành và bàn giao 29/87 căn nhà cho người dân (đạt 33,3%), 58 căn còn lại đã đạt trên 80% khối lượng. Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương được huy động, làm việc liên tục với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân khẳng định quyết tâm hoàn thành toàn bộ 87 căn nhà trước ngày 10/1/2026, sớm hơn 20 ngày so với yêu cầu của Chính phủ, bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng đối tượng thụ hưởng.

photo-library-20260101125621-ae7bab87-31e4-44be-bc7f-37920c6a141c-6.jpg
Đại biểu tham dự buổi Lễ tặng quà cho bà Huỳnh Thị Tho – người được hỗ trợ xây dựng nhà

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận, biểu dương nỗ lực và tinh thần vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trong đó giao Công an tỉnh chủ trì, đồng hành với từng hộ dân để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao nhà giúp người dân ổn định cuộc sống.

photo-library-20260101125621-a2be8d3c-d491-40db-a597-681d7df09b90-4.jpg
Đại diện Bộ Công an và tỉnh Gia Lai tặng quà động viên của lãnh đạo Bộ Công an cho các lực lượng tham gia "Chiến dịch Quang Trung".

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Ông Nguyên yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần “thần tốc, hiệu quả”, tập trung cao độ trong 15 ngày đêm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chiến dịch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và niềm tin của Nhân dân.

Minh Đức
#Xây nhà cho người dân vùng bão #Chiến dịch Quang Trung #Chiến dịch Quang Trung ở Gia Lai #Lực lượng Công an #Bộ Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục