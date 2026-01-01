Bộ Công an ra quân 'thần tốc' hoàn thành chiến dịch Quang Trung tại Gia Lai

TPO - Ngày 1/1, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở tặng các hộ dân bị sập, đổ do bão số 13 và ngập lụt.

Buổi lễ do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Bộ Công an chủ trì.

Tham dự có ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai; Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây nhà tại phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: BCA.

Theo báo cáo, sau hơn một tháng triển khai, Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn thành và bàn giao 29/87 căn nhà cho người dân (đạt 33,3%), 58 căn còn lại đã đạt trên 80% khối lượng. Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương được huy động, làm việc liên tục với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân khẳng định quyết tâm hoàn thành toàn bộ 87 căn nhà trước ngày 10/1/2026, sớm hơn 20 ngày so với yêu cầu của Chính phủ, bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng đối tượng thụ hưởng.

Đại biểu tham dự buổi Lễ tặng quà cho bà Huỳnh Thị Tho – người được hỗ trợ xây dựng nhà

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận, biểu dương nỗ lực và tinh thần vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trong đó giao Công an tỉnh chủ trì, đồng hành với từng hộ dân để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao nhà giúp người dân ổn định cuộc sống.

Đại diện Bộ Công an và tỉnh Gia Lai tặng quà động viên của lãnh đạo Bộ Công an cho các lực lượng tham gia "Chiến dịch Quang Trung".

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Ông Nguyên yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần “thần tốc, hiệu quả”, tập trung cao độ trong 15 ngày đêm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chiến dịch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và niềm tin của Nhân dân.