Bạn đọc

Google News

40 hộ chưa được cấp lại trong vụ cán bộ làm mất sổ đỏ của dân

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã thông tin về tiến trình giải quyết vụ việc cán bộ UBND xã Bồng Lai, thị xã Quế Võ cũ, nay là phường Bồng Lai làm mất hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người dân tại khu phố Vũ Dương.

Ngày 31/12, tại buổi họp báo thông tin về kinh tế - xã hội năm 2025, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã trao đổi tiến trình giải quyết vụ cán bộ xã Bồng Lai, thị xã Quế Võ cũ, nay là phường Bồng Lai (tỉnh Bắc Ninh) làm mất 45 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người dân tại khu phố Vũ Dương trong quá trình giao, nhận, lưu trữ.

Theo đó, trả lời câu hỏi của phóng viên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này đã yêu cầu phường Bồng Lai báo cáo sự việc.

Tháng 12/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh nhận được báo cáo của phường Bồng Lai, thấy một số số liệu chưa chính xác. Bởi vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh yêu cầu phường Bồng Lai tiếp tục rà soát lại trong 45 hộ bị mất sổ đỏ; hộ nào thuộc thẩm quyền phường thì phường Bồng Lai giải quyết, đối tượng nào thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh thì sở giải quyết.

image.jpg
Cán bộ xã Bồng Lai (cũ) làm mất 45 sổ đỏ của người dân. Ảnh: M.H

Lãnh đạo UBND phường Bồng Lai cho biết, sau khi rà soát lại theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, trong 46 hộ ở khu phố Vũ Dương có đơn thư về vụ việc, đến nay còn 40 hộ ở phường Bồng Lai chưa nhận được sổ đỏ. Các hộ dân này có đề nghị cấp lại sổ đỏ nên thẩm quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, sở này yêu cầu UBND phường Bồng Lai tiếp tục rà soát lại, đồng thời đã cử 2 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai đến UBND phường Bồng Lai để phối hợp giải quyết vụ việc.

Trước đó, tháng 10 và tháng 12 năm 2024, UBND thị xã Quế Võ (cũ) nhận được đơn của một số hộ dân tại khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai đề nghị xem xét các hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đã được lập danh sách vào sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận, nhưng chưa được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 23/6/2025, Tổ Kiểm tra của UBND thị xã Quế Võ có báo cáo về kết quả kiểm tra việc giao, nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình, cá nhân tại khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai. Theo đó kết luận, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 45 hộ gia đình, cá nhân khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai đã có, được ghi chép thông tin vào sổ cấp giấy chứng nhận, sổ địa chính; tuy nhiên đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (nay là phường Bồng Lai), dẫn đến các hộ gia đình, cá nhân chưa được trao.

Nguyễn Thắng
