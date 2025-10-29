Dân phải photo sổ đỏ để tích hợp dữ liệu đất đai: Đại biểu nói 'phiền hà, mất thời gian'

TPO - Theo đại biểu Quốc hội, việc người dân phải photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phục vụ tích hợp dữ liệu đất đai cho thấy sự bất cập, làm mất thời gian, gây phiền hà cho người dân.

Giá đất tính theo thị trường rất khó thu hút đầu tư

Ngày 29/10, phát biểu về kinh tế xã hội, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đánh giá, kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định nhưng chưa thật sự vững chắc; thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản, trái phiếu Chính phủ, doanh nghiệp chưa phục hồi bền vững.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa. Ảnh: Như Ý

Đề cập đến đề xuất sửa đổi Nghị định 94, theo đó, người sở hữu bất động sản dù cá nhân hay tổ chức trong hay ngoài nước sẽ phải cung cấp đầy đủ thông tin định danh, địa chỉ, diện tích loại hình, số lượng, thời hạn và tình trạng pháp lý của tài sản, đại biểu Hòa đánh giá, đây là việc làm hết sức cần thiết để việc quản lý đất đai minh bạch, giảm thiểu thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, theo ông, việc người dân phải photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan quản lý nhà nước để tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai cho thấy sự bất cập, làm mất thời gian, gây phiền hà cho người dân.

Cùng mối quan tâm, đại biểu Hà Sĩ Đồng (Quảng Trị) cũng tỏ ra ngạc nhiên, khi ở ngay Thủ đô, người dân được yêu cầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân. Báo chí chính thống còn phản ánh, một số xã, phường ra thông báo "nếu người dân không nộp hồ sơ sổ đỏ, căn cước công dân đúng hạn thì quyền lợi sẽ không được giải quyết".

“Thú thực, khi đọc được thông tin này, tôi thấy khá khó hiểu, vì căn cước hay giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất đều là giấy tờ nhà nước cấp cho dân, đều có trên hệ thống của cơ quan nhà nước cả rồi. Vậy mà vẫn phải có người đi đến từng nhà phát phiếu thu thập thông tin. Người dân nếu chấp hành thì vừa mất thời gian vừa lo ngại về việc lưu trữ, sử dụng các loại giấy tờ cá nhân rất quan trọng đó. Nếu không chấp hành cũng lo ngại bị đánh giá, hoặc bị làm khó dễ khi giải quyết những chuyện khác”, ông Đồng bày tỏ.

Cơ quan chức năng giải thích lý do cần người dân phải nộp sổ đỏ photo để làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai, vì nhiều người sử dụng đất khi tự ý chuyển mục đích, giao dịch đất đai và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ viết tay, chưa xác lập quyền thừa kế… dẫn đến một số trường hợp thông tin, dữ liệu chưa đúng và thống nhất.

“Nếu vậy, cần tuyên truyền để ai đang thuộc diện này cung cấp thông tin và hướng dẫn họ hoàn tất thủ tục đúng quy định, thay vì yêu cầu toàn bộ các hộ dân phải nộp bản photo sổ đỏ và căn cước. Tuyệt đại đa số người dân chỉ có một cái nhà và cũng chỉ có một sổ đỏ, vì thế việc sinh ra thêm thủ tục như thế không có gì đảm bảo sẽ làm sạch được dữ liệu về đất đai. Tôi xin nhấn mạnh, làm sạch được dữ liệu về đất đai là rất cần thiết, nhưng cách làm, đặc biệt là cách giải thích với dân thì cần xem lại”, ông nói.

Đề nghị nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng

Liên quan đến thị trường vàng, đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Cần Thơ) đánh giá: thời gian qua, thị trường vàng diễn biến phức tạp, giá chênh lệch lớn so với thế giới. Trong bối cảnh đó, Chính phủ cần quản lý mặt hàng vàng linh hoạt, hiệu quả.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam. Ảnh: Như Ý

Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị cần hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh và quy định về hạn mức xuất nhập khẩu vàng. Đại biểu đoàn Cần Thơ cũng lưu ý nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, tạo nền móng cho thị trường vàng minh bạch, chuyên nghiệp.

Cũng liên quan đến thị trường vàng, đại biểu Phạm Văn Hòa nhận định lĩnh vực này “bất định khó lường”, giá chênh lệch cao so với thị trường quốc tế. Quy định mới của Chính phủ cho phép doanh nghiệp có điều kiện thành lập vàng để điều hòa thị trường song thị trường vàng vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

“Nghịch lý vàng nhẫn lại cao hơn vàng miếng”, ông Hòa nêu, và cho rằng, giá vàng cao ảnh hưởng rất lớn đến tín dụng và người dân. Người dân cho rằng, đầu tư vàng để đồng tiền không bị mất giá thay vì gửi tín dụng lãi suất thấp.

Từ đó, đại biểu đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có giải pháp hữu hiệu hơn để giá vàng ổn định; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu vàng trong thời gian sớm nhất để ổn định thị trường vàng.