Khánh Hòa: Đấu giá 3 khu 'đất vàng' bên bờ biển Nha Trang để phát triển kinh tế đêm

TPO - Việc đấu giá 3 khu đất vàng bên biển Nha Trang không chỉ là giải pháp tăng thu ngân sách mà còn kiến tạo dải bờ biển mở phía Đông đường Trần Phú, phát triển các câu lạc bộ và làng biển đẳng cấp, thúc đẩy kinh tế đêm theo định hướng mới của tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 28/10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết, đơn vị này đã có thông báo thu hồi vì hết thời hạn thuê và không được Nhà nước gia hạn đối với hơn 2.369m2 đất do Công ty TNHH liên doanh Câu lạc bộ Bơi thuyền Nha Trang (Sailing Club) đang sử dụng tại phía đông đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Khánh Hòa thu hồi đất cho thuê làm khu nhà hàng, quầy bar Sailing Club Nha Trang.

Phường Nha Trang cũng yêu cầu chủ đầu tư xử lý tài sản gắn liền với đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định trong suốt quá trình để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. Theo quy định, nhà đầu tư có 24 tháng kể từ ngày hết hạn thuê đất để tháo dỡ, di chuyển tài sản trên đất.

Hiện khu đất của nhà hàng Sailing Club đã hết thời hạn cho thuê đất và không được gia hạn. Ảnh: Đ.T.

Trong tháng 10, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các ngành liên quan rà soát, đề xuất các phương án đấu giá, đấu thầu các khu đất ven biển Nha Trang. Ngoài khu đất của nhà hàng Sailing Club còn có khu vực nhà hàng Louisiane (29 Trần Phú, phường Nha Trang) cũng nằm trong diện phải rà soát.

Nhà hàng Louisiane cũng nằm trong diện rà soát để thu hồi.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án này đã hết thời hạn thuê đất. Nhà hàng Louisiane có diện tích hơn 4.800m2, hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực và giải trí, phục vụ du khách trong và ngoài nước suốt hơn 20 năm qua tại bãi biển Nha Trang.

Nhà hàng Louisiane có bể bơi và nhiều hạng mục phục vụ du khách nghỉ ngơi, ăn uống và giải trí. Ảnh: Đ.T.

Cuối cùng là khu đất rộng 26.000m2 của dự án Ana Mandara (cũ), tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án tổ chức đấu giá, đấu thầu. Trước đây, khu đất này là khu nghỉ mát Evason Ana Mandara, nay đã được nhà nước thu hồi. Sau khi hoàn tất thu hồi, doanh nghiệp đã tháo dỡ toàn bộ công trình cũ và bàn giao mặt bằng sạch.

Dự án Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara cũ thông thoáng hơn sau khi đã được tháo dỡ các hạng mục.

Theo chủ trương của UBND tỉnh Khánh Hòa, việc đấu giá các khu đất này không chỉ là giải pháp tăng thu ngân sách mà còn là một phần trong kế hoạch tổng thể chỉnh trang đô thị. Đồng thời tạo ra một dải bờ biển phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng "xanh - sạch - đẹp" và các công trình phục vụ cộng đồng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Một phần khu đất dự án Ana Mandara cũ đang làm bãi đỗ xe phục vụ người dân và du khách.

Đặc biệt, theo ý tưởng thiết kế đô thị mới, 3 khu đất vàng này sẽ trở thành những điểm nhấn quan trọng để phát triển dịch vụ và thúc đẩy kinh tế đêm. Cụ thể, Khu Ana Mandara (cũ) sẽ được cải tạo thành Ngôi làng biển Nha Trang, với các hạng mục như: Nhà hàng ẩm thực, khu trưng bày, bán hàng lưu niệm, khu vui chơi giải trí, quảng trường, cùng tuyến đường dành cho xe đạp và đường dạo biển mở.

Hai khu đất Sailing Club và Lousiane sẽ trở thành các câu lạc bộ biển. Khánh Hòa chủ trương giữ nguyên các hoạt động thương mại - giải trí hiệu quả, nhưng sẽ cải tạo quyết liệt các hạng mục không phù hợp. Đặc biệt là tháo dỡ các hạng mục phụ trợ phía trước mặt tiền đường Trần Phú, mở rộng lối đi dạo, tạo ra lối đi công cộng thuận lợi nhất cho người dân và du khách tiếp cận không gian biển.

Phía đông đường Trần Phú được định hướng xây dựng các công trình điểm nhấn thúc đẩy phát triển kinh tế đêm. Ảnh: L.H.

Tại cuộc họp nghe báo cáo nghe ý tưởng thiết kế đô thị phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp khẩn trương hoàn tất phương án đấu giá khu đất Ana Mandara trước ngày 1/3/2026, đảm bảo đúng quy hoạch, hiện trạng và định hướng phát triển. Đối với khu Sailing Club và Lousiane, việc xây dựng phương án đấu giá phải đặc biệt lưu ý phát triển thành các điểm check-in và thúc đẩy kinh tế đêm.