Đường vành đai 150 tỷ đồng rơi vào cảnh ‘đường cụt’ do vướng đấu nối

TPO - Sau 2 năm triển khai, dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh (cũ) vẫn chưa thể đưa vào khai thác. Nguyên nhân được xác định là do vướng mắc trong thủ tục đấu nối tại hai đầu tuyến, khiến công trình rơi vào tình trạng “đường cụt”.

Đường vành đai 150 tỷ đồng rơi vào cảnh “đường cụt” do vướng đấu nối. (Clip: Hoài Nam)

Dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh cũ, nay thuộc phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) được khởi công từ tháng 12/2022, với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Dự án do UBND thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Như Nam thi công.

Dự án thi công với tuyến đường có chiều dài khoảng 3km, mặt cắt ngang rộng 30m, gồm 4 làn xe, dải phân cách giữa rộng 2m, hệ thống điện chiếu sáng, an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ được đầu tư đồng bộ.

Ngay từ khi được phê duyệt, dự án được kỳ vọng sẽ tạo trục giao thông quan trọng kết nối Quốc lộ 8A với Quốc lộ 1, góp phần mở rộng không gian đô thị về phía Tây thị xã Hồng Lĩnh (cũ), đồng thời hình thành quỹ đất mới, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, đến nay, khi hầu hết các hạng mục đã hoàn thành, tuyến đường vẫn chưa thể nghiệm thu, đưa vào sử dụng đúng kế hoạch.

Dự án Đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh chưa thông tuyến, kết nối với Quốc lộ 8A.

Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ mặt đường đã được thảm bê tông nhựa, sơn kẻ vạch tim đường, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo giao thông và điện chiếu sáng. Các hạng mục phụ trợ cũng cơ bản hoàn thiện.

Tuy nhiên, tại hai đầu tuyến, công trình vẫn chưa được đấu nối với Quốc lộ 8 và đường Tiên Sơn, khiến tuyến đường rơi vào tình trạng “đường cụt” và tình trạng này kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Dù chưa thể thông tuyến hoàn chỉnh, vẫn có không ít người tham gia giao thông điều khiển phương tiện đi vào tuyến đường này để lưu thông hoặc rút ngắn quãng đường di chuyển.

Khu vực đấu nối dẫn đến đường Tiên Sơn chưa hoàn thành do vướng mặt bằng.

Bà Nguyễn Thị Hồng (trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh) cho biết, nhiều người đã đi vào tuyến đường này với suy nghĩ có thể thông ra quốc lộ, nhưng khi đến nơi mới phát hiện là đường cụt nên buộc phải quay đầu.

Theo bà Hồng, hệ thống biển cảnh báo hiện nay có kích thước nhỏ, vào ban đêm rất khó quan sát. “Đang di chuyển bình thường thì gặp đoạn cụt, phải quay xe rất bất tiện. Tuyến đường đã hoàn thiện nhưng không thể lưu thông đồng bộ thì thật sự quá lãng phí”, bà Hồng bày tỏ.

Nhà thầu dùng bê tông chắn đường, cấm phương tiện trọng tải lưu thông khi dự án chưa được thông tuyến.

Không chỉ gây bất tiện trong đi lại, việc tuyến đường hoàn thành gần như toàn bộ nhưng chưa thể đưa vào sử dụng còn khiến hiệu quả đầu tư của dự án chưa được phát huy. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2025. Tuy nhiên, việc các thủ tục liên quan đến đấu nối với Quốc lộ 8 và đường Tiên Sơn vẫn chưa được giải quyết khiến tiến độ đứng trước nguy cơ tiếp tục kéo dài.

Trước đó, vào tháng 1/2024, trong quá trình triển khai thi công, Dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh gặp vướng mắc do công tác khảo sát, quy hoạch chưa bảo đảm. Cụ thể, tuyến đường được thiết kế đi thẳng vào khu vực Cổng tam quan của đền Thánh Vân Chàng có tuổi đời hơn 200 năm khiến dự án rơi vào tình trạng đình trệ, không thể tiếp tục thi công.

Đoạn kết nối dẫn đến Quốc lộ 8A chưa hoàn thiện.

Để tháo gỡ khó khăn, chính quyền địa phương đã phải bố trí thêm khoảng 800 triệu đồng để thuê ông Nguyễn Văn Cư (thường được gọi là “thần đèn”) cùng nhóm công nhân từ TP Hồ Chí Minh tiến hành di dời cổng đền ra khỏi vị trí cũ. Sau khi việc di dời hoàn tất, nhà thầu mới có thể tiếp tục thi công đoạn tuyến này, sau hơn một năm bị gián đoạn.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết, địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cấp, ngành liên quan sớm tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện các hạng mục còn thiếu để đưa tuyến đường vào khai thác. Bởi đây là tuyến đường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Khi được thông tuyến, công trình sẽ tạo động lực mở rộng đô thị, thu hút đầu tư và phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Còn đại diện nhà thầu cho biết, hiện cơ quan chức năng đã cấp phép đấu nối tuyến đường dự án vành đai với Quốc lộ 8A và đang chuẩn bị các bước để triển khai thi công. Riêng khu vực đấu nối với đường Tiên Sơn vẫn còn vướng một ngôi mộ, địa phương cũng đang xây dựng phương án giải phóng mặt bằng nhằm sớm bàn giao cho đơn vị thi công đểm đưa tuyến đường vào khai thác, sử dụng.