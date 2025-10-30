Dự án Khu đô thị ở Gia Lai sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’

TPO - Sau hơn một thập kỷ “đắp chiếu”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa được “hồi sinh” khi UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Ngày 30/10, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa (gọi tắt dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa).

Nhà đầu tư trúng thầu là liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty CP (GELEXIMCO), Công ty Cổ phần Glexhomes (GLEXHOMES), Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc (PLG) và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 - CTCP (CIENCO 8).

Dự án có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện hơn 20.790 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 1.160 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa. Ảnh: Nguyễn Gia.

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa với quy mô hơn 279 ha, có nhà ở đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2025 đến quý IV/2040, được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ quý II/2025-II/2028), thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện giải phóng mặt bằng, hoàn thành các thủ tục về đất đai. Lập thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đầu tư xây dựng một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật (trong đó phải ưu tiên hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu đất nhà ở xã hội).

Giai đoạn 2 (từ quý III/2028-IV/2040), tiếp tục giải phóng mặt bằng (nếu có), đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội, công trình thương mại - dịch vụ, dịch vụ - du lịch… hoàn thành và bàn giao dự án đưa vào sử dụng.

Sau nhiều năm triển khai, dự án vẫn chỉ là bãi đất hoang hóa, nhiều hạng mục công trình dang dở. Ảnh: Trương Định.

Khu đô thị hồ Phú Hòa từng được UBND tỉnh Bình Định (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ tháng 7/2015, với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, thế nhưng sau nhiều năm triển khai dự án vẫn chưa ra hình hài.

Theo tìm hiểu, năm 2013, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc (Ninh Bình) có văn bản đề xuất đầu tư 2 dự án gồm Xây dựng đường Điện Biên Phủ (nối dài) và Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Đổi lại, tỉnh sẽ dùng dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa làm vốn đối ứng.

Tháng 7/2014, tỉnh Bình Định đồng ý cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc là nhà đầu tư đăng ký thực hiện 2 dự án theo hình thức hợp đồng BT với dự án thanh toán là quỹ đất khai thác của dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa; đồng thời chủ trương cho nhà đầu tư triển khai cùng lúc 2 dự án BT và dự án thanh toán. Tuy nhiên, sau khi khởi công, các dự án không đảm bảo tiến độ, bộc lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý và thực hiện.

Năm 2023, Ban Quản lý dự án Dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định (cũ) đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương chấm dứt hợp đồng 2 dự án BT, với lý do nhà đầu tư đã vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng và thời gian hiệu lực của 2 hợp đồng BT đã kết thúc.

Đầu tháng 4/2025, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định (cũ) chính thức thông tin tỉnh đã quyết định chấm dứt hợp đồng nguyên tắc đối với hai dự án BT và tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới cho dự án.